Prasklina na hlavním výtlakovém potrubí vyřadila dočasně z provozu část krytého plaveckého bazénu v Trutnově.

Plavecký bazén je mimo provoz, prasklo potrubí. | Foto: Mebys

K havárii došlo ve středu krátce před devátou večer na potrubí, které vede z čerpadel do pískové filtrace velkého plaveckého bazénu. „Není možné provádět filtraci, voda by byla znehodnocena. Proto je velký plavecký bazén do odvolání zavřený,“ oznámil Radek Horák, zástupce ředitele městské společnosti Mebys, která bazén provozuje.