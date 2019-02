Východní Čechy - Pořadníky pro velký nápor zákazníků musely zavést východočeské pneuservisy. Srovnatelně práce mají však i po telefonu s řidiči, kterým rozmlouvají jejich úmysl vyjet na sníh v letních pneumatikách.

Značka Zimní výbava. | Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

„Jsou to obvykle tak dvacetiminutové hovory. Snažíme se řidičům vysvětlit, že přezouvat na zimní pneumatiky je opravdu nutnost. Ale jen na ty, které mají vzorek minimálně čtyři milimetry, jinak to nemá smysl. Je to totiž stejně nebezpečné, jako jezdit na letních pneumatikách,“ uvedl Jaroslav Holeček ze Skuhrova nad Bělou na Rychnovsku.

Právě Rychnovsko je jedním z okresů, kde se řidiči budou hojně setkávat s novou značkou přikazující užití zimní výbavy. V servisech mají proto v těchto dnech pěkný frmol. „Na přezouvání máme pořadník až čtrnáct dní, na jiné služby je to až měsíc,“ uvedl Antonín Samek z Vamberka.

Podle něj někteří z tamějších řidičů ještě v platnost nové značky nevěří. „Doufají, že třeba budou ještě zrušeny, nebo začnou platit až od příští sezony,“ poznamenal Samek.

A nezastaví se ani zaměstnanci královéhradeckých pneuservisů. „V neděli nám někdo propíchl pneumatiky. Spousta provozoven byla otevřených, ale kvůli pořadníkům nás nikdo nechtěl vzít přednostně,“ sdělila Ivana Palečková z Hradce.

Zimní pneumatiky budou od listopadu do konce dubna povinné také na dálnici D1 mezi Humpolcem a Jihlavou. V pondělí o tom rozhodlo ministerstvo dopravy. Druhá varianta, použití letních gum a sněhových řetězů, na této komunikaci nepřipadá v úvahu. S řetězy totiž řidič smí jet maximálně padesátikilome­trovou rychlostí, přičemž na dálnici není dovolen provoz vozidel a souprav, jejichž nejvyšší povolená rychlost není nižší než 80 kilometrů v hodině.