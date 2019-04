Teplé počasí už klepe na dveře a s ním skončila povinnost mít na autě zimní pneumatiky. Pokud ještě nemáte přezuto, na služby pneuservisu si teď počkáte tři až čtrnáct dní.

Přezouvání pneumatik v servisu. Ilustrační fotografie. | Foto: Deník/ Jan Pruška

Bez nadsázky v jednom kole jsou v posledních dnech zaměstnanci pneuservisů napříč republikou. S 1. dubnem totiž skončila povinnost mít na automobilech zimní pneumatiky a mnozí řidiči nyní přezouvají do letního. „Poslední dobou je to opravdu velký nápor a jsme rádi, že si odpočineme alespoň přes noc,“ uvedl Jan Fraňo, majitel hradeckého pneuservisu Dědeček JF Cars, kde denně projde „jarní procedurou“ na 30 automobilů a čekací doba se pohybuje v řádech dní. „Největší nápor již odpadl a jsme schopni řidiče objednat do čtyř dnů,“ dodal Jan Fraňo s tím, že výměna kompletní sady pneumatik, a to včetně dohuštění a vyvážení, se pohybuje v rozmezí od 400 do 700 korun.