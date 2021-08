Využívá k tomu dlouholeté houbařské znalosti, je členem mykologického kroužku v Trutnově. "Některé houby, třeba čaga, mají protinádorové účinky," říká Jiří Šťáva. Především ženy si oblíbily likér, který slouží jako afrodiziakum. "Účinky to asi má, když to ženy opakovaně kupují," potutelně se usmívá. V Čechách je jeho metoda mykoterapie ojedinělá. Dostal se k ní nevšední cestou. U léčitelů ruských vojáků ve vojenském výcvikovém prostoru Ralsko v 80. letech. Doma v Klášterské Lhotě nedaleko Hostinného má nasušeno 150 druhů hub.

Jde o ryze přírodní extrakty, připravované bez použití chemických látek. Při pravidelném používání mnohdy řeší zdravotní problémy, pro klasickou medicínu neřešitelné. Z bylin používá například rakytník, žen-šen, aloe, plavuň, listy ostružiny, z hub korálovec ježatý, hlívu citrónovou, hřib smrkový, lesklokorku lesklou a dalších více než sto druhů. Připravuje z nich speciální tinktury, aby měly účinek, ale zároveň pečlivě vyvažuje množství. Výroba jednoho likéru mu zabere zhruba dvě hodiny, ročně jich zhotoví doma v Klášterské Lhotě stovky. Lidé ho můžou potkat na mykologických či zahradnických výstavách nebo přijet k němu domů.

"Mám k dispozici jak univerzální likéry, které si lidé můžou hned odvézt, tak vyrábím i takzvaně na míru. Tedy podle toho, jaké lidé mají zdravotní problémy a co by jim pomohlo. Zabývám se také léčitelstvím, připravuji čaje, dělám masáže," popisuje Jiří Šťáva, čemu všemu se věnuje. Dnes už je v důchodu, takže má na alternativní medicínu dostatek času než když chodil do práce.

Nejvíce jdou na odbyt likéry na imunitu. "Lidi jsou v dnešní době hodně oslabení. Chybějící imunita je základ všech nemocí, může to být začátek vážných onemocnění," tvrdí.

Jiří Šťáva z Klášterské Lhoty vyrábí likéry z hub, které mají léčivé účinky.Zdroj: Deník/Jan Braun

Typickým příkladem houby, která výrazně podporuje imunitní systém, je lesklokorka lesklá. "Má opravdu silné léčivé účinky. Lidi ji znají jako rejžku. Hodně ji používají Japonci a Korejci. Dalším příkladem jsou třeba rezavec šikmý, který roste pouze na bříze a je tvrdý jako kámen, a korálovec ježatý, což je krásně bílá houba, která pouští léčivou látku," vyjmenovává Jiří Šťáva léčivé houby, které používá.

Především ženy si oblíbily likér, který slouží jako afrodiziakum. "Dávám do něj hlívu, bedlu, kotvičník či lékořici, účinky to asi má, když to ženy opakovaně kupují," potutelně se usmívá.

"Ale mám taky samozřejmě i afrodiziakum pro chlapy. Tam je složení úplně jiné, bondarcevka horská, dračí krev a další přísady," dodává.

Používání léčivých hub a rostlin do nápojů odkoukal od ruských léčitelů. "Začal jsem to s nimi dělat od roku 1985 ve vojenském prostoru Ralsko, necelých deset let. Jejich šamani měli velké znalosti při léčení bylinami," přibližuje, jak se dostal k nezvyklé léčitelské metodě.

"V Rusku používali houby jako léčivé prostředky kvůli velkým vzdálenostem. Než by přijely po těch jejich cestách sanitky, tak by lidi umřeli. V západních státech se tohle vůbec nenaučíte. V Čechách to asi vůbec nikdo nedělá. Léčivých čajů, toho je v Čechách hodně, ale aby někdo používal léčivé houby, tomu se nikdo nevěnuje," potvrzuje výjimečnost houbových likérů z Klášterské Lhoty. Jiřího Šťávu těší, že jeho schopnosti ocenili v knížkách i přední mykologové z Prahy, kteří považují jeho metodu mykoterapie za pozitivní zkušenost v lidovém léčitelství.

Houby do svého jídelníčku zařazovali už staří Římané, oproti tomu ve středověku se jich lidé báli, jejich původ přiřazovali nadpřirozeným silám. Dnes patří Češi k nejvášnivějším houbařům na světě. Úlovek ale nemusí nutně skončit jen na pánvi, některé houby mají po zpracování prokazatelné léčivé účinky.

Na světě existuje zhruba 300 druhů léčivých hub. Ty jsou vhodné pro posilování imunity a celkové zlepšení zdraví. Obsahují totiž nejrůznější stopové prvky, vitamíny, proteiny a některé i vlákninu. Mykoterapie tak představuje snadnou cestu, jak udělat přírodní cestou něco pro své zdraví.