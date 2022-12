V Malé Úpě se bude lyžovat zatím pouze v sobotu a neděli na 600 metrů dlouhém úseku sjezdovky Pomezky. Vlek bude v provozu od 8.30 do 16.00. Skipasy budou stát tento víkend 500 Kč na den, pro děti do 6 let budou zdarma. Loni tam začala zimní sezona 4. prosince. V sobotu a neděli bude znovu otevřená také sjezdovka Anděl na vrcholu Černé hory.