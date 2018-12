Špindlerův Mlýn - Téměř 1500 lyžařů si nenechalo ujít navzdory nepříznivým podmínkám víkendové zahájení sezony ve Špindlerově Mlýně. Využít mohli modrou turistickou sjezdovku. Začátkem týdne se situace radikálně vylepšila, což skiareálu umožní otevřít další sjezdovky.

„V pátek se rozjede medvědínská čtyřsedačka, medvědínský vlek a lanovka na Horních Mísečkách. Lyžovat se bude na sjezdovce Machytka a na Hřišti. Zasněžovat budeme i za provozu, stejně tak většinu dalších, zatím neotevřených sjezdovek,“ sdělil René Hroneš, ředitel Skiareálu Špindlerův Mlýn. „Ve Svatém Petru dáváme na víkend do pořádku modrou 2, aby se v sobotu mohla rozjet i s Novou Hromovkou a k nim lanovky Hromovka a innogy Line Svatý Petr. K tomu všemu na sobotu otevřeme i 15 kilometrů hornomísečských běžeckých tratí,“ upřesnil.





Aby hlavní sjezdovky ve skiareálu zůstaly při Špindl SkiOpeningu bez sněhu, to se podle ředitele lyžařského střediska stalo naposledy v sezoně 2013/14. „Tehdy byla dokonce ještě o vánočních svátcích otevřená pouze jediná sjezdovka,“ připomněl. „Aby byla letos otevřená při zahájení sezony alespoň modrá sjezdovka, to bylo maximum, co jsme mohli v daných podmínkách udělat. Rolbaři a chlapi, kteří mají na starosti zasněžování, odvedli obrovský kus práce,“ dodal René Hroneš.



První lyžovačku si přijela užít do Špindlerova Mlýna také paní Lívia s manželem a dvěma dětmi. „Navzdory počasí to bylo fajn. Na sjezdovce nebylo mnoho lidí. Sníh, který v areálu připravili, byl dobrý. Na začátek sezony to bylo moc prima,“ povídala. Na horší počasí se připravili dopředu. „Věděli jsme, jaká je předpověď, ale máme zakoupené skipasy na celou sezonu, tak jsme ji chtěli otevřít. Jsme Slováci, kteří žijí v Praze, máme sezonku do Špindlu, rozšířenou i pro slovenské sjezdovky. Pro nás má význam, protože víkendy trávíme v Krkonoších a Vánoce na Slovensku. Takhle to kombinujeme,“ řekla paní Lívia. Do Špindlu jezdí třetím rokem po sobě. „Líbí se nám tady, proto se sem vracíme. Je to pro nás nejbližší možnost, jak trávit víkendy mimo Prahu, a to nám vyhovuje,“ přiznala.

Ve Špindlerově Mlýně jsou v plném proudu přípravy na Světový pohár žen v obřím slalomu a slalomu, který přivede 8. a 9. března do Krkonoš na černou sjezdovku ve Svatém Petru nejlepší světové lyžařky. „Měli jsme ve Špindlu několikrát delegaci z Mezinárodní lyžařské federace FIS, technické kontroly, které zjišťovaly, jak je areál připraven. Zatím všechno vypadá v pořádku, jedeme podle stanoveného harmonogramu,“ uvedl René Hroneš.



Organizace podniku globálních rozměrů vyžaduje vysoké nároky. „Požadavky jsou náročné technicky i finančně. Pořádat Světový pohár je hodně nákladná záležitost. Musíme například zajistit zázemí pro týmy, postavit mixzóny na dojezdu, koordinovat záchranný systém, a spoustu dalšího. Chceme ukázat, že takové akce umíme dělat. Světový pohár vnímáme jako zviditelnění skiareálu ve Špindlu, propagaci lyžování a České republiky,“ řekl.