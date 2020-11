Dva nové přístroje, automatický pipetátor a PCR cycler, pořídila trutnovská nemocnice do mikrobiologické laboratoře. Výrazně zvýší počet vzorků na covid-19, které bude laboratoř schopná zpracovávat. Od čtvrtka 12. listopadu se vrací trutnovské odběrové místo v nemocnici k vyšetření samoplátců.

Mikrobiologická laboratoř v trutnovské nemocnici zpracovává vzorky na covid-19. | Foto: Deník/Michal Fanta

Odběrové místo je otevřené každý den od 7 do 15 hodin. Do odběrového stanu na vyšetření covid-19 se lze objednat na číslech 737 231 167 nebo 721 007 020 každý všední den od 6 do 18 hodin nebo v on-line rezervačním systému.