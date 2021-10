Kynologická brigáda Horské služby disponuje skvěle cvičenými psy, kteří jsou zvyklí vyhledávat ztracené osoby v nepřehledném terénu a v lavinách. "Připomínám, že před několika dny fenka Enigma ze šumavské Horské služby obdržela cenu Statečné psí srdce v kategorii psů služebních a záchranářských. A to právě za vyhledání ztracené ženy v hustém neprůchodném lese. A tento víkend se naši psovodi zúčastnili úspěšně závodu Search and Rescue v Krkonoších," připomněl Jan Hepnar.

Holčičku v úterý odpoledne nalezl místní hajný uprostřed lesa, dezorientovanou, ale zdravotně v pořádku. Ztratila se před dvěma dny během rodinné stopovací hry. Do pátrací akce byli zapojeni příslušníci Policie ČR a jejich psovodi, Hasičský záchranný sbor, vrtulník s termovizí a mnoho dobrovolníků. "Celá akce byla perfektně koordinována a všechny záchranné složky přesně věděly, v jakých lokalitách a jak mají hledat," dodal.

"Do hledání holčičky, která se ztratila asi dva kilometry od hranic s Německem, se zapojili i dva naši kolegové z Krkonoš s našimi vyhledávacími drony. Horská služba měla za úkol propátrat primárně obtížné partie této části Českého lesa," uvedl Jan Hepnar, zástupce vedoucího kynologické brigády Horské služby ČR.

Do pátrání po ztracené dívce na Domažlicku se zapojili i psovodi Horské služby. | Foto: HS ČR

Do jedné z největších pátracích akcí posledních let, při které se hledala ztracená osmiletá dívka v okolí vrchu Čerchov na Domažlicku, bylo nasazeno také devět psovodů Horské služby z Krkonoš, Orlických hor, Šumavy, Krušných hor a Jeseníků se svými skvěle vycvičenými pátracími psy.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.