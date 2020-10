Během posledních dvou dnů se uzdravilo 76 lidí. V Trutnově přibylo během jednoho týdne 234 nakažených osob, ve Dvoře Králové nad Labem 199, ve Vrchlabí 70, v Hostinném 47, ve Rtyni v Podrkonoší 39, v Úpici 30, v Žacléři 15, v Janských Lázních 13, v Batňovicích 12, v Mladých Bukách 11, ve Svobodě nad Úpou 9, v Mostku 8, v Pilníkově 6.

V Královéhradeckém kraji se aktuálně vyskytuje 5986 onemocnění covid-19. Více než dva tisíce (2238) jich je na Hradecku. V kraji zemřelo kvůli koronaviru 70 osob.

Do problémů se dostal například Domov sv. Josefa v Žirči, který se věnuje péči o nemocné roztroušenou sklerózou. Zasáhl ho výskyt koronaviru u klientů a zaměstnanců. Akutně mu chybí pečovatelský personál. "Přes všechna důsledná hygienická opatření typu nepřetržitého nošení roušek, která platí v Domově sv. Josefa od 10. září, a zákaz všech návštěv a exkurzí na odděleních od 2. října, bylo na dvou odděleních zjištěno několik případů nákazy. Někteří klienti se rozhodli odjet do domácí péče, ale většina zůstává. Oddělení jsou v karanténě, je zajišťována péče odděleně jak o pozitivní klienty, tak o klienty, u kterých proběhlo testování s negativním výsledkem, a to při dodržování těch nejpřísnějších hygienických opatření," sdělila Kateřina Fürbacherová z Domova sv. Josefa v Žirči.

Nakažení jsou především v řadách zaměstnanců, kteří jsou pro chod Domova zásadní. "Obracíme se v tuto chvíli na širokou veřejnost s prosbou o pomoc. Domov sv. Josefa potřebuje akutně pečovatele, bez nutnosti speciálního vzdělání, a zdravotnický personál (sestry, sanitáře). Pro další informace se prosím obracejte na Dagmar Flosovou, personalistku Domova sv. Josefa, tel.: 491 610 605, e-mail: flosova@dsj-zirec.cz," požádali zástupci Domova sv. Josefa.

Zdroj: Domov sv. Josefa

V Domově je pozastaven příjem nových klientů na všech odděleních. V současné době probíhá přístrojové dezinfikování prostor jednotlivých objektů. Klientům i zaměstnancům, pro které je situace velmi těžká, je k dispozici psychoterapie i online intervence. "Podle pečujících zaměstnanců je i přes náročnost situace slyšet na odděleních smích. Pro klienty je připravováno promítání filmů jakožto drobné zpestření dne. Zachovat si pozitivní naladění je i pro zdravotní stav klientů i pečující personál velmi důležité," popsala situaci v Žirči Kateřina Fürbacherová.

"Nemůžete-li pomoc fyzicky, přispějte na péči o nemocné roztroušenou sklerózou jakoukoliv finanční částkou," dodala.