Stanislav Zindulka se narodil 5. května 1932 v Jilemnici, zemřel 14. března 2019. Byl čestným občanem Jilemnice a velkým patriotem. Za svůj nejvýznamnější divadelní počin považoval Zindulka to, že se v 57 letech vydal z bezpečí brněnského angažmá do určité nejistoty v Praze.

Na otázky, proč do metropole odešel tak pozdě, odpovídal, že se necítil do té doby dost zralý. Obrat podle něho způsobila role "srágorky" vedle Heleny Růžičkové v Kachyňově seriálu Vlak dětství a naděje z roku 1985. Nejdříve nastoupil do Městských divadel pražských a pak přešel do Divadla Ká, které posléze zaniklo. Zakotvil v Činoherním klubu. Role Maxe Silvermana ve hře Herba Gardnera Sbohem je považována za to nejlepší, co v Praze v divadle udělal.

Zindulka natáčel film o své Jilemnici

Objevil se v mnoha filmech, vedle oceňovaného Babího léta například ve snímcích Konec básníků v Čechách, Učitel tance, Báječná léta pod psa, Anděl Páně nebo Odcházení. Naposledy hrál ve filmu Narušitel režiséra Davida Baldy. Kromě spousty divadelních rolí si Zindulku pamatují televizní diváci ze seriálů Bylo nás pět, Hříchy pro pátera Knoxe nebo Četnické humoresky.

Zemřel herec Stanislav Zindulka. Bylo mu 86 let

Jilemnice využila srazu rodáků k odhalení pamětní desky také Rudolfu Kazdovi, který byl jedním z hlavních organizátorů a propagátorů kulturního a sportovního života na Jilemnicku. Byl obchodníkem, kronikářem a zakládajícím členem lyžařského oddílu ČKS SKI Jilemnice a jeho prvním předsedou. Lidé se sešli u slavnostního aktu ve Valdštejnské ulici 267, kde Kazda bydlel. Vzpomínka na další významné osobnosti města proběhla na hřbitově.

Ve Všesportovním areálu Hraběnka byly odhaleny lavičky, které jsou věnované osobnostem místního lyžování - Jaroslavu Cardalovi, Evě Kracíkové-Paulusové a Václavu Mečířovi.

Slavnostní odhalení pamětní desky herci Rudolfu Kazdovi. Sraz rodáků a přátel Jilemnice se konal po dlouhých 115 letech.Zdroj: Město Jilemnice

Během srazu rodáků a přátel Jilemnice bylo možné navštívit budovy, které jsou běžně nepřístupné, například bývalou městskou spořitelnu, občanskou záložnu nebo roubený domek ve Zvědavé uličce, i nahlédnout do městských kronik.

V úterý převzali zástupci města na půdě Senátu ČR v Praze ocenění Rekordman roku mezi městy a obcemi za radniční opakovací hodiny, které jsou hodinami s nejčetnějším odbíjením. Nejpracovitější hodiny v Česku se v průběhu jednoho kalendářního roku ozvou 372 300 údery.

Původní hodinový stroj vyrobil jilemnický hodinářský mistr Josef Pochop v roce 1842. O opakovací hodiny se zasloužil v roce 1854 tehdejší pokrokový purkmistr Dominik Jerie. Na protest proti oklešťování politických práv odstoupil z funkce, ale z lásky k městu pořídil opakovací stroj. Tři cimbály hodin od té doby denně oznamují čas celkem 1020 údery. Hodiny odbíjejí každou čtvrthodinu.

V úterý převzali zástupci města na půdě Senátu ČR v Praze ocenění Rekordman roku mezi městy a obcemi za radniční opakovací hodiny, které jsou hodinami s nejčetnějším odbíjením.Zdroj: Město Jilemnice