Nová učebna simuluje v trojrozměrném prostředí reálný svět do nejmenších detailů. Dokonale umí zobrazit například lidské tělo zevnitř - všechny orgány, tepny a žíly. Věrně dokáže napodobit také operace. Budoucí zdravotníci tak můžou vidět už ve školní učebně to, k čemu by se jinak dostali nejdříve při praxi.