Podkrkonošský region zatraktivní putování za sourozenci Čapkovými

Malé Svatoňovice - U příležitosti 100. výročí založení Československé republiky se sourozenci Karel, Josef a Helena Čapkovi dočkali nového webového portálu.

Karel Čapek, spisovatel (1890-1938).Foto: ČTK

Na adrese www.karelcapek.cz lidé naleznou průvodce místy v Královéhradeckém kraji, které jsou spjaté se životem známé sourozenecké trojice. Výlety popisované na webu jsou vhodné nejen pro fanoušky literárních děl podkrkonošských rodáků, ale i pro rodiny s dětmi. Internetový portál odkazuje na rodiště sourozenců (Hronov, Malé Svatoňovice), místa, kde trávili dětství (Úpice a Žernov), studovali (Hradec Králové, Vrchlabí, Žacléř), ale i třeba na Špindlerův Mlýn, kam odcestoval Karel Čapek s budoucí manželkou Olgou Scheinpflugovou a sestrou Helenou na dovolenou. Na těchto místech turisté obdrží v informačních centrech papírovou mapu, která jim zpříjemní poznávání životních osudů rodiny Čapkových a dalších atraktivit.

„Kde jinde než v rodném kraji by se měl zrodit takový projekt, ojedinělého charakteru, který si Čapkové a jejich ctěná rodina vřele zaslouží. Projekt Čapek neboli návraty domů do kraje, který se rozprostírá pod hradbou hraničních Krkonoš a v údolích mezi řekami Úpou a Metují, představuje krajinu hluboce spjatou nejen s Čapkovskou, ale všeobecně českou literární tradicí,“ řekl k internetovému portálu a putování regionem Hasan Zahirović, znalec díla sourozenců Čapkových, překladatel a pedagog.

Brusničtí křísí starou cestu i zničenou kapličku

Horní Brusnice – Formou veřejné sbírky se rozhodli obyvatelé Horní Brusnice obnovit historickou cestu na vrch Zvičina a znovu postavit zničenou lesní kapličku. Během osmi měsíců do ní přispělo několik desítek lidí, kteří sesbírali více než 142 tisíc korun. Takzvaná Kostelní cesta spojovala v minulých staletích centrum Horní Brusnice s poutním a výletním místem Zvičina. Vycházela od kostela sv. Mikuláše a pokračovala přes pastviny a les necelé čtyři kilometry do kopce. Zhruba v polovině trasy stávala pravděpodobně už od začátku 19. století drobná kaplička. „Říkali jsme si, že by byla škoda obětovat jednu z nemnoha památek, která se na území naší obce nachází. Rozhodli jsme se ji svépomocí znovu postavit. Lidé se mohou zapojit do pracovního týmu a podílet se na projektu osobně,“ přiblížil Jiří Vojtíšek. Kostelní cestu už místní začali opravovat vloni v květnu. Vzniklo také turistické odpočívadlo a malé dětské hřiště na startu trasy v centru obce. Veřejná sbírka Kostelní cesta potrvá do konce března. S dokončením projektu se počítá na přelom jara a léta.

Dvůr Králové má za sebou další část ohniskové deratizace

Dvůr Králové n. L. – Další částí plošné deratizace prošel v minulých dnech Dvůr Králové. Odborní pracovníci do nor instalovali speciální jedové bloky, které mají město zbavit především od potkanů. Tentokrát se zaměřili na lokality ulic Elišky Krásnohorské, Karolíny Světlé, Nad Parkem a nábřeží Benešovo a dále sídlišť Pod ZOO a Roháčova. Deratizace bude pokračovat i nadále, a to na jaře.