Podnikatel Kasper se vyhecoval: příští Krkonošskou 70 jedu taky!

Trutnov - Nejstarší závod na běžkách v České republice, který patří mezi nejstarší lyžařské podniky v Evropě i na světě, má před sebou 63. ročník.

Ze špindlerovského skiareálu Svatý Petr se vydají účastníci legendárního závodu do stopy příští sobotu 3. března. Výjimečný je nejen dlouhou a úspěšně pokračující tradicí, ale také pojetím, kdy se na několikahodinovou pouť po horách vydávají pětičlenná družstva. Vedle hlavního závodu hlídek na 70 kilometrů jsou vypsány také další kategorie, včetně individuálních, i na kratších tratích 50 a 25 km. Krkonošská 70 LAWI patří do seriálu závodů Stopa pro život a je jeho posledním mítinkem v letošní sezoně.

„Chtěli bychom vytvořit s týmem spolupracovníků skvělé lyžařské podmínky na trati, výborné zázemí a držet úroveň závodu na vysoké úrovni, či ještě lépe posouvat ji,“ prohlásil ředitel Krkonošské 70 Petr Musil z pořádající Tělovýchovné jednoty Lokomotiva Trutnov, která závod organizuje s Kasper Swix teamem a také ve spolupráci se sdružením Stopa pro život a Petr Čech Sport, a. s. „Mezi letošní novinky patří, že do závodu hlídek mužů na 70 km bude možné zařadit i ženy, které dosud nemohly startovat na nejdelší trati. Aby byla pro běžce zabezpečena co nejkvalitnější trať, byl v letošním roce zrušen cyklistický závod fatbiků na sněhu. Instalujeme rovněž nové, výraznější značení na trase, včetně tyčového,“ poukázal na změny Petr Musil.

Další zajímavá událost je už nyní v plánu pro příští rok. Na start se postaví jeden z hlavních partnerů závodu, významný trutnovský podnikatel Rudolf Kasper. Krkonošskou sedmdesátku si zajede po třiceti letech. V minulosti ji absolvoval sedmkrát. „Běžkám jsem se začal závodně věnovat až v devatenácti, do té doby jsem byl cyklista. Na vysoké škole jsem běhával na lyžích za stavárnu, sedmdesátku jsem jezdil také za trutnovskou Lokomotivu,“ prozradil Kasper, který si připsal s trutnovskými kolegy několik medailových umístění a také nezapomenutelných zážitků. „Nejraději vzpomínám na klasický závod, kdy jsme ho tehdy jezdili po hřebenech, v klasických Krkonoších s fujavicemi, v desetičlenných družstvech. To byla velmi náročná disciplína, počítal se čas posledního. O to více byl závod týmovější. Vždy mu předcházela technicko-organizační příprava v restauraci Havaj na Kryblici,“ nastínil, kde chystali taktiku náročného horského závodu.

"Nejraději vzpomínám na klasický závod po hřebenech, kdy jsme ho tehdy jezdili v desetičlenných družstvech," říká Rudolf Kasper. Naposledy startoval na Krkonošské sedmdesátce v roce 1988.

Současný ředitel Krkonošské 70 Petr Musil prozradil, jak vypadaly situace po doběhu do cíle. „První sedmdesátku jsem jel v deváté třídě. Musel jsem s těmi zkušenějšími z hlídky absolvovat i dění po závodě. A protože jsme byli v cíli většinou první, čekali jsme mnoho hodin v restauracích ve Špindlu na závěrečné vyhlášení. V mém tehdejším věku to bylo možná horší než samotná sedmdesátka,“ vybavily se Musilovi historky z mládí.

Rudolf Kasper loni najezdil osm tisíc kilometrů na kole, k tomu dva tisíce nachodil s walkingovými holemi a už spřádá plány, jak se co nejlépe připravit na příští rok na Krkonošskou 70. Dá si podzimní soustředění v teple Kanárských ostrovů a pak přesedlá na běžky na Černé hoře. „Myslím, že to bude stačit,“ pousmál se.

Nejstarší český závod vnímá trutnovský podnikatel jako sportovní akci s výjimečnou tradicí. „Pořád má svoje kouzlo. Je nádhera, že ji drží parta nadšenců, kteří mají vztah ke sportu a Krkonoším. Věřím, že závod ještě můžeme pozvednout,“ řekl.

Titul bude příští sobotu obhajovat klub, který podporuje: Kasper Swix team. Vyhrál poslední tři ročníky. Přeruší někdo jeho nadvládu?