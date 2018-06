Podnikatelé na horách bojují o přežití

Doprava a logistika - Doprava a logistika Traktorista a obsluha 100 Kč

Traktoristé a obsluha zemědělských strojů TRAKTORISTA. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 100 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: nutný řidičský průkaz sk. T, práce se zvířaty, směny o víkendech, , prac. doba je od 6.00 do 15.00 hod., , 1x za tři týdny je služba o víkendu (od 6.00 do 15.00 hod.), , kontakt: osobně, telefonicky od 8.00 do 15.00 hod.,. Pracoviště: Krakonošův ranč - hospodářské družstvo, 512 42 Poniklá. Informace: Alena Šedá, +420 605 056 601.