Podnikatelské ceny získali výrobce lyží, cukrářky i prodejce starých knih

Trutnov - Páteční slavnostní galavečer česko-polské podnikatelské ankety Trutnovský drak 2018 ovládly Sladký Tečky. Cukrářská firma sester Hindrákových se jako jediná objevila třikrát mezi nominovanými a získala prvenství v kategorii Nejlepší propagace a marketing.

„Trofej dáme na poličku nad prodejním pultíkem, kde se bude dobře vyjímat. Jsme na ní hodně pyšné,“ prozradila Kateřina Hindráková. O ceny určené pro firmy do 50 zaměstnanců se ucházelo 63 živnostníků a podnikatelů. Tečky se prosadily jako jedny z nejmladších. Firma vznikla teprve před rokem. „Jsme perfekcionistky, pořád se snažíme zkoušet nové věci,“ řekla Zuzana Hindráková.

Nejlepší oceněníVýrobci a řemeslníci

Galus Industries Žacléř



Inovace ve firmě

R&B Mědílek Žacléř



Propagace a marketing

Sladký Tečky Trutnov



Kamenný obchod

Antikvariát Trutnov



Restaurace, kavárna, bar, cukrárna

Nelly Kelly´s Irish Pub



Firmy příhraniční spolupráce

Bája Design (Česko)

Cloos Sp. (Polsko)



Osobnosti

Izabela Pacanová (Česko)

Mariusz Hoszowski (Polsko)



Studentský projekt

Podnikání v praxi

Taneční víkend Trutnov

(Obchodní akademie Trutnov)

Mezi služebně nejstarší firmy naopak patří Galus Industries. Čtvrtstoletí vyrábí v Žacléři lyže a snowboardy. V pátek dostala cenu v kategorii Nejlepší výrobci a řemeslníci. „Vyrábíme pro Evropu a svět, pro republiku minimálně. Nemáme takovou vazbu na místní zákazníky, o to víc nás těší, že jsme ocenění získali. Trofej dám do vitríny, na stole na ni nemám místo,“ smál se majitel firmy Milan Luštinec.



Ocenění za Nejlepší kamenný obchod si odnesl Jiří Kuťák z Antikvariátu Trutnov. „Celých třináct let se snažíme přistupovat k zákazníkům individuálně. Věřím, že to je důvod našeho úspěchu u zákazníků, a asi i proto jsme uspěli v anketě, i když jsme to nečekali. Draka vystavíme na týden do výlohy, jako poděkování zákazníkům, pak pro něj najdeme čestné místo v prodejně,“ prohlásil.



Za Nejlepší inovace ve firmě dostala cenu žacléřská firma R&B Mědílek. Kategorii Nejlepší restaurace, kavárna, bar, cukrárna ovládl Nelly Kelly´s Irish Pub. Jako Nejlepší firmy příhraniční spolupráce byly oceněny Bája Design (Česko) a Cloos Sp. (Polsko). Osobnostmi byly vyhlášeny tlumočnice Izabela Pacanová (Česko) a projektový manažer Mariusz Hoszowski (Polsko).



Oceněný byl rovněž projekt studentek Štěpánky Císařové, Karolíny Holé a Valerie Šrámové z trutnovské Obchodní akademie nazvaný Taneční víkend Trutnov, a to v kategorii Podnikání v praxi.



Anketa Trutnovský drak vznikla v roce 2014. Letos se do jejího pořádání zapojily Centrum inovací a podnikání Trutnov, regionální hospodářská komora a Město Trutnov. Většina firem se přihlásila sama, další nominovaly radnice v Trutnově a partnerské Svidnici v Polsku. V pěti kategoriích z devíti hlasovala i veřejnost, jinak rozhodovala porota.



Trofej bílého draka vyrobil uznávaný sochař, keramik a designér Milan Kout. Je z ušlechtilého francouzského porcelánu, vytvořená technikou performativní průhledné keramiky a předlouhou bylo počítačové logo trutnovského draka.