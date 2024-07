Exkurze jsou možné v maximálním počtu 12 osob. Datum a čas prohlídky se domlouvají individuálně s jeskyňáři ze Speleo Albeřice, přes mailovou adresu speleoalberice@volny.cz. Skupinové vstupné je 12 000 Kč, a to i pro skupinu s menším počtem osob. Účastníci stráví v podzemí dvě až tři hodiny. Od jeskyňářů vyfasují ochrannou přilbu s čelovou lampou a rukavice. Musí se připravit na to, že v podzemí je kolem 9 stupňů Celsia, je proto nutné mít teplé oblečení a pevnou obuv. Návštěva dolu je možná jen pro děti starší deseti let.

V důlním díle Kovárna je čeká výstup po strmých schodištích do nejvyšší části dolu a poté sestup do žebřících s ochrannými koši a po visutých plošinách až do hloubky 75 metrů. Během sestupu po žebřících musí mít lidé volné ruce a na sobě nic, co by bránilo průlezu ochranným košem - batohy, ledvinky a podobné předměty. „Některé žebříky jsou ve volném prostoru, proto lidem se strachem z výšek návštěvu dolu nedoporučujeme,“ upozornil Radko Tásler. „Ve štole Prokop se půjde po rovině, ale je potřeba počítat s loužemi, blátem, překračováním kolejí a výhybek důlní železnice. Štolou na dně Obřího dolu rozhodně nevyjdete na povrch zcela čistí,“ dodal.