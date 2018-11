Podzim zklamal. Neprší a sucho trvá

Východní Čechy - Přestože je podzim, prší málo. Enormní sucho proto přetrvává. V některých řekách je už jen minimum vody a stav podzemních vod je na mnoha místech „mimořádně podnormální“.

Deficit srážek od roku 2014 dosáhl v Královéhradeckém kraji 709 milimetrů. Horší situace je už jen v sousedním Libereckém kraji.Foto: ČHMÚ

Deštivý listopad a podzimní plískanice mohly zmírnit kritický srážkový deficit a pomoci řekám i podzemním vodám. Nic z toho se však nekonalo. Prší málo a velké sucho pokračuje. Podle Českého hydrometeorologického ústavu spadly za minulý týden na území Česka v průměru čtyři milimetry srážek, což je asi třetina normálu pro toto období.

Ani říjnové srážky nestály za řeč, takže na zmírnění sucha déšť nestačil.

„Horní vrstvy půdy jsou v optimistické zelené barvě, ale v hloubce jednoho metru je vysoký stupeň ohrožení půdním suchem. V listopadu je to zásadní věc,“ řekl hydrolog Alexandr Zajcev. Podle něj se nepatrné srážky na stavu podzemních vod projevily pouze v řádech centimetrů.

„Asi 64 procent sledovaných mělkých vrtů bylo mimořádně podnormálních,“ uvedli minulý týden pracovníci společnosti Povodí Labe.

Situace ve východních Čechách je horší než v jiných oblastech, protože tady prší méně.

V roce 2015 ČHMÚ zaznamenal největší deficit (srážek) v kraji Libereckém a Královéhradeckém a na severu Moravy. „V roce 2018 ke zmiňovaným krajům z roku 2015 přibyl ještě kraj Pardubický,“ informovala Martina Součková z ČHMÚ. Deficit srážek od roku 2014 dosáhl v Královéhradeckém kraji 709 milimetrů. Horší situace je už jen v sousedním Libereckém kraji.

Přítoky jsou nejnižší od roku 1979

Stejně neradostný pohled jako na mapu podzemních vod je i pohled na mapu ukazující stav vodních toků. Průtoky řek v povodí jsou přibližně na desetině až třetině dlouhodobých průměrů pro měsíc listopad. Průtok Cidliny a Mrliny dokonce klesl na pouhých pět procent.

Sucho se citelně projevuje také na stavu velkých vodních nádrží. „Objemy přítoků jsou v tomto období stále jedny z nejnižších nebo vůbec nejnižší od roku 1979,“ uvedlo Povodí Labe. Vodní nádrž Rozkoš je naplněna jen z 23 procent, Pastviny z 31 procent, Seč je na dvou pětinách, Labská je naplněna z poloviny. Z přehrad, které spravuje Povodí Labe, je plná jen nádrž Les Království.

Hydrolog: Musíme doufat, že nasněží

„V hydrologických dopadech v podobě nízkých průtoků v řekách dosáhl rok 2018 zatím nejhoršího stavu, protože se projevila dlouhodobá kumulace deficitu vody v krajině z předešlých let. Déšť v posledních pěti letech nestíhá dorovnat odtok v řekách,“ konstatují hydrologové z ČHMÚ.



Jak dlouho by muselo pršet, aby se deficit smazal, nejde přesně určit. „To už by musela být potopa, a to nikdo nechce,“ podotkl Alexandr Zajcev. V této době bychom podle něj už neměli věřit v pomoc deště, ale doufat, že hodně nasněží a sněhová pokrývka bude zjara jen pozvolna odtávat. Ale i kdyby byl sněhu dostatek a podmínky příznivé, nedá se čekat, že sucho ustoupí a situace se brzy zlepší. „Zlepšení nemůžeme očekávat ani za rok,“ upozornil hydrolog Zajcev.