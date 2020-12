/FOTO/ Od první adventní neděle svítí v Trutnově na Krakonošově náměstí vánoční strom. Jak dlouhá je tato tradice? Pohled do historie přiblížil ředitel Muzea Podkrkonoší Vlastimil Málek.

Vánoční strom na trutnovském náměstí kolem roku 1940. | Foto: archiv Muzea Podkrkonoší v Trutnově

"Tradice každoročního stavění vánočního stromu konkrétně v Trutnově na Krakonošově náměstí není historicky příliš dlouhá. Víme nicméně, že již v první polovině 20. století se příležitostně na náměstí vánoční strom objevil, ačkoliv to nebylo pravidlem a rozhodně to nebylo v tak bohaté formě, jako v posledním období. Někdy to bývalo spojeno s pořádáním sbírky pro potřebné," nastínil situaci v minulosti historik Vlastimil Málek.