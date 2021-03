Právě krematoria jsou aktuálně největší problém. Jediné krematorium pro celý Královéhradecký kraj je v Jaroměři. „Krematorium nestíhá. Je ale otázka, zda je to dobou nebo krematoriem. Už dřív, když byl silnější měsíc bez koronaviru, tak sotva stíhali,“ vysvětlila Andrea Horáková z královéhradeckého Pohřebnictví Husáková.

Aby se nestalo, že zemřelé, pro které zajišťují zpopelnění, v krematoriu nepřijmou, musí pohřební služba objednávat termíny čtrnáct dní až tři týdny dopředu. „Objednávám tak vlastně lidi, kteří ještě žijí. Když objednáme špatně, neodhadneme počet, tak nám pak v pohřební službě počet zemřelých narůstá. Na druhou stranu nechceme zbytečně blokovat kapacitu, abychom objednávali větší počet spalů a pak je odvolávali. Kvůli ostatním pohřebním službám, když to udělají všichni, tak objednávací systém fungovat nebude,“ řekla Horáková.

Doslova křest ohněm čeká pohřební služby v květnu, kdy se krematorium v Jaroměři uzavře kvůli rekonstrukci pece. Zemřelé ke zpopelnění tak budou pohřební služby muset vozit do Liberce, kde je nové krematorium, které je ochotné nebožtíky z východních Čech přijmout.

Nedostává se i rakví. Výrobci, podobně jako krematoria, nestíhají. Na vině není nedostatek dřeva, problém je v pracovní síle. „Je to hodně špatné. Máme roky prověřeného dodavatele. Všechny pohřební služby si drží toho svého dodavatele. Pokud se jeden člověk dostane do karantény, shodí to celý provoz. A když berete od jednoho dodavatele, tak vás ostatní v této zoufalé době nepřijmou,“ popsala Horáková. Výrobce, který dodává pro Pohřebnictví Husáková, postihla nedávno čtrnáctidenní karanténa dvakrát po sobě, zakázky se nabalily a dodání rakví vázne.

Komplikace při výrobě rakví jsou způsobeny rovněž tím, že s covidem umírá hodně obézních lidí. Podle Horákové je to minimálně polovina zemřelých. Do abnormálně široké rakve je možné uložit člověka do 150 kilogramů. Stává se však, že ani to nestačí. „Měli jsme paní, která vážila přes 200 kilogramů. Museli jsme nechat udělat mimořádně velkou rakev. A dokonce jsme ji museli nechat převézt do krematoria do Liberce, protože v Jaroměři nebyli schopní zpopelnění zajistit. V Liberci mají pece do 430 kilogramů,“ podotkla Horáková.

Přípravu zemřelých na poslední rozloučení Pohřebnictví Husáková nijak neomezilo. „Oblékáme všechny zesnulé, vezmeme si ochranné pomůcky a oblékáme je doma, v nemocnici nám to nedovolí. Všechna těla jsou odesinfikovaná už z nemocnice. Myslím, že větší riziko nehrozí,“ řekla Horáková. Horší je to v případě, že člověk zemře doma. „To alespoň namočíme do desinfekce prostěradlo, aby se tělo odesinfikovalo. O živé se taky starají sestry, oblékají je. Myslím, že mrtví tolik neuškodí,“ konstatovala.

Pohřebnictví Husáková disponuje 16 chladicími boxy pro uložení nebožtíků. Stejnou kapacitu měla donedávna i Fakultní nemocnice v Hradci Králové. „Doma máme dva boxy na 12 těl a potom ještě auto, které má čtyři místa. Je to dlouhodobý problém, který současná situace dohnala,“ uvedla Horáková. Situaci komplikuje i to, že jaroměřské krematorium zemřelé do chladicích boxů nepřijímá. „Byla tam velká kapacita, krematorium ale dostalo příkaz, nechat ji pro trutnovskou nemocnici, která má kapacitu pouze šest míst,“ upozornila Horáková.

A další velké problémy jsou na obzoru. Pokud přestane krematorium zvládat nápor nebožtíků, naplní se pohřebním službám kapacity chladicích boxů. „Když budeme plní, tak přestaneme z nemocnice zemřelé vyzvedávat. A do týdne bude nemocnice přistavovat chladicí kontejner,“ vyjádřila obavy Horáková.

Pokud jde o pohřby do země, musí být tělo zemřelého s covidem uloženo ve dvou plastových vacích. „To ale žádný hřbitov nedovolí, pohřbít tělo ve dvou plastových vacích. Jsou i vaky rozložitelné nebo se pohřbívá v prostěradle namočeném v desinfekci,“ popsala komplikace pochovávání Andrea Horáková.

Se samotnými obřady podle pohřební služby problémy nejsou. Úmrtí je sice víc, ale obřadů ne. „Kapacita lidí, kteří mohou být v uzavřeném prostoru je patnáct. Obřadní síň reprodukuje hudbu a průběh obřadu ven, takže když přijde víc lidí, stojí před síní. Pak jdou dovnitř, položí kytičku, sáhnou si na rakev nebo se podívají a odcházejí,“ informovala Horáková. Obřady se podle ní spíš nedělají, rodina a příbuzní jsou mnohdy v karanténě, patnáct by se jich dohromady ani nesešlo.

Do počtu obřadů se začíná promítat i to, že lidé nemají peníze. Ceny v pohřebnictví jsou regulované legislativou. „Musíme mít kalkulaci na obřadní síň a ze zákona si nemůžeme přidat ani korunu. Některé konkurenční pohřební služby mají covidový příplatek. Když jde o tělo s covidem, řeknou si třeba pět tisíc navíc. My jsme nic takového nezavedli, přijde mi to jako lichva nebo zneužití doby,“ odmítla současnou praxi v pohřebnictví Horáková.

Náklady na pohřební služby pro zemřelé s covidem přitom narostly. Kompletní vybavení pro manipulaci a transport takových zesnulých si pořizuje Pohřebnictví Husáková na vlastní náklady. „Jediné, co můžeme promítnout do ceny, je covid vak, ale to je zanedbatelná částka 380 korun. Beru to tak, že ti lidé za to nemůžou. Auto a prostory se snažíme desinfikovat po každém mrtvém, ale když jste v tom prostředí celé dny jako my, tak už vám to nepřijde. A covid se nám zatím vyhnul,“ uzavřela Horáková.