Poklepali kámen a začalo se stavět

Trutnov /FOTO, VIDEO/ - Poklepem základního kamene na Nivách odstartovala v pátek odpoledne v Trutnově rekonstrukce jedinečného areálu.

Využitelný bude pro širokou veřejnost, a to jak v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže, tak různých sportů. Při včerejším slavnostním aktu připomněl starosta Ivan Adamec historii místa, zdůraznil význam přestavby areálu pro trutnovskou veřejnost a dodal, že město stavbu za téměř 200 milionů korun realizuje bez dotačních zdrojů.

Středisko volného času, jak je stavba označována, postaví společnost BAK. Hotová má být už letos a s jejím předáním do užívání se počítá 20. prosince. Při slavnostním poklepání na kámen to starosta Adamec připomněl.

„Areál na Nivách má pohnutou historii. Kdysi tu bývalo divadlo, které v padesátých letech vyhořelo. Tehdejší představitelé městského úřadu (podotýkám, že pravomoce měst jako takových vzaly za své – poznamenal starosta), se rozhodli, že místo kultury, zřejmě proto, aby lidé v pohraničí nebyli moc chytří, sem umístí sport,“ zřejmě s mírou nadsázky řekl Ivan Adamec.

„Tělocvična tady pak samozřejmě sloužila řadu let, ale dům postupně chátral. A my jsme zkrátka začali hledat možnosti, co s objektem dělat dál,“ uvedl trutnovský starosta, přičemž ocenil iniciativu nadšenců, kteří se snažili pro záměr najít příznivce a dotáhnout vše do konce.

„Nyní rekonstruujeme Nivy v úplně nový, jiný areál, který bude sloužit dětem, rodičům i sportovcům. Výrazně se přestavbou změní, jde o velký zásah do této městské části Trutnova. Počítáme kvůli tomu i s rozšířením parkování,“ dodal Ivan Adamec.

Projekt za 200 milionů korun do oblasti volného času mládeže a dětí je podle mínění ředitele trutnovského Střediska volného času Josefa Khola z hlediska přístupu města k volnočasovým aktivitám dětí a mládeže vzorovým příkladem pro celou republiku. „Nejde jen o rekonstrukci. Vystaví se tu skoro dvacet nových objektů. Vznikne místo, určené široké veřejnosti s mnohem širším posláním, než jsme doufali. Jsme rádi, že projekt dostal zelenou v celé své šíři,“ uvedl Josef Khol.