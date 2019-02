Havlovice - Pozornost v souvislosti s olympijskými soutěžemi se poslední dobou upírala především k Londýnu. Stranou ale nezůstal ani region Jestřebích hor. Vždyť na čtvrtý ročník Olympiády pro starší a pokročilé přijelo téměř 160 soutěžících z regionu.

OLYMPIÁDA PRO STARŠÍ A POKROČILÉ nabídla účastníkům možnost zahrát si v havlovickém Všesportovním areálu například minigolf. | Foto: Kateřina Valdová

Účastnit se letos mohli všichni, kteří mají v občanském průkazu rok narození 1947 a nižší, to znamená, že nejmladším mohlo být 65 let. Olympionici byli rozdělení na muže a ženy a ještě do pěti věkových kategorií. Největší zájem byl ze strany žen, sešlo se jich úctyhodných 111, zároveň se navýšil i počet nejstarších soutěžících. V roce 2011 byly v kategorii „85 let a více" pouze dvě ženy, letos už to bylo čtrnáct závodníků.

„Obcí je zatím přihlášeno hodně a myslím, že proti loňskému roku tu posun bude," předvídal před začátkem hlavní organizátor Miloslav Tohola z TJ Sokol Havlovice. A jeho slova se naplnila. Letos se účastníci sešli celkem ze třinácti míst včetně čtyř domovů důchodců: z Tmavého Dolu, Trutnova, Červeného Kostelce a Lampertic.

Disciplíny zůstaly stejné ženy házely válečkem, muži paličkou, obě skupiny pak společně házely tenisákem, skákaly do dálky a hrály minigolf. Pro všechny bylo připravené občerstvení, společné posezení a také jedno překvapení. „Jako kulturní program jsme tentokrát zvolili dvě sletové sokolské skladby, jako připomenutí, že letos slavíme 150 let od založení. Nejdřív to byly děti z TJ Sokol Libňatov, které zacvičily skladbu Ať žijí duchové, a poté cvičenci ze Sokola Úpice a Rtyně, kteří jako Věrná garda vystoupili se skladbou „Jen pro ten dnešní den". Obě skladby mohli vidět diváci i naživo na červencovém Sletu v Praze," doplňuje Jan Balcar z Království Jestřebí hory.

Nejde o vítězství

Olympiádu stejně jako v loňském roce organizačně zaštítil TJ Sokol Havlovice společně s obecně prospěšnou organizace Království Jestřebí hory. Pomohli i dobrovolníci z obou organizací a první vlaštovkou nové spolupráce bylo i pět studentů z oboru Veřejná správa z Městského gymnázia a Střední odborné školy Úpice, kteří pomohli s technickým zajištěním jednotlivých disciplín.

Ale být první rozhodně nebylo tím hlavním, proč se senioři olympionici sešli. Hlavní je vždy setkat se se stejně starými lidmi z regionu, popovídat si, protáhnout tělo a mít radost z pohybu, jak o tom hovoří Kateřina Valdová z KJH: „Účastníci mezi sebou nesoutěží, jde o to překonat sám sebe, tu lenost a vychutnat si atmosféru."