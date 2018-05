Pokud bude Bojiště žít, potečou tam peníze

Trutnov - Osm až deset milionů korun by mohlo v budoucnu natéct z městského rozpočtu do úprav v přírodním areálu Bojiště. Tolik totiž představují odhadované náklady na jeho rekonstrukci.

Nový nájemce by chtěl vyměnit v hledišti lavice, je potřeba dokončit opravy oplocení a také se chystá odkanalizování prostoru a rekonstrukce sociálních zařízení. „Za poslední rok se zaměstnanci Lesů a parků pustili do údržby zeleně, došlo k její revitalizaci, už teď je tam za nimi vidět pořádný kus práce,“ řekl trutnovský místostarosta Tomáš Hendrych.



Podle něj se už v době, kdy měla areál v pronájmu firma Michala Syrovátka, velká část inkasovaných peněz právě do údržby zeleně vracela.

Podmínkou pro uvolnění zmíněných finančních prostředků na obnovu je, aby areál ožil, jak si představuje nový nájemce Roman Dorňák. Radnice už v roce 2016 vyhlásila soutěž, ve které pátrala po nájemci, který by naplnil představy o smysluplném využití areálu. Radní tehdy hledali inspiraci u veřejnosti a návrhy posuzovala komise, složená ze zástupců koalice, opozice i zaměstnanců městského úřadu.

Tehdy přišlo šest návrhů, ve kterých převažovala řešení na vybudování místa k relaxaci pro rodiny s dětmi. To ovšem komisi, která je posuzovala, nezaujalo. „Byly tam tehdy různé nápady, ale žádný by se tady asi neuživil. Uvidíme, jak uspěje nájemce, který byl vybrán letos “ konstatoval Tomáš Hendrych.