"Zájem je určitě větší než v předchozích sezonách, jelikož se zvedly ceny plynu, elektřiny a kdo za to bude dávat takové šílené peníze. Lidi se vrací zpátky k uhlí. To je teď ale prakticky na příděl. Lidi tady mají objednávky třeba od července a budou na řadě až teď," vysvětlila prodejkyně.

A potvrdila, že sháňku po uhlí nemají jen Češi: "Ozývají se nám i Poláci. Vím, že to tam taky mají těžké, ale bohužel. Nedáme. My si také musíme poradit. Teď už je celkem klid, ale tak před měsícem tady bylo jedno auto za druhým, pak si přijeli s kamionem a mysleli si, že jim to uhlí dáme. I cena uhlí se mění, samozřejmě se zdražuje, klasika je kolem 600 stovek za hnědé uhlí, které se bere nejčastěji."

Podobná situace je v Pardubickém kraji:

Rostoucí zájem o uhlí zaznamenala také společnost Paliva - kovošrot Bernat, která má v Královéhradeckém kraji několik poboček. "Čekací doby jsou třeba dva tři měsíce. Zákazníci by si měli uhlí určitě objednávat dostatečně s předstihem. Cena se pohybuje u Ledvice do 600 korun a Mostecké stojí necelých 700 korun za metrák," sdělila zaměstnankyně společnosti.

Lidé mají strach

To ve Vamberku nějaký dramatický nárůst zájmu neregistrují.

Ceník uhlí v hradeckém kraji



Bílinské hnědé uhlí (Ledvice)

Ořech 1 (výhřevnost 17,6 MJ/kg) od 515,-Kč/q do 799,-Kč/q

Kostka (17,6 MJ/kg) od 535,-Kč/q do 799,-Kč/q

Ořech 2 (17,6 MJ/kg) 550,-Kč/q do 799,-Kč/q

Brikety REKORD Německo

Brikety 2“(19 MJ/kg) od 872,-Kč/q do 995,-Kč/q

Brikety 4“(19 MJ/kg) 892,-Kč/q do 995,-Kč/q

Černé uhlí

Kostka 40-80mm (28 MJ/kg) - u všech prodejců na dotaz

Koks

Koks 1,2 (36 MJ/kg) - od 2599,-Kč/q do 2999,-Kč/q

"Ti lidé, co kupovali, kupují stále a možná o trošku víc. A ti, co topí něčím jiným, zpátky kotel na uhlí samozřejmě dávat nebudou. Zájem o trošičku větší je, ale ne zas o tolik. Někdy si lidé berou místo dvaceti metráků jen čtyři, mají strach, co bude po Novém roce. Ceny rostou nahoru a nemají na to, aby najednou místo třeba pěti tisíc korun dali deset tisíc. Někdo to řeší tak, že si přijede jen pro trošku a třeba za čtrnáct dní zase. Ta doba je taková zvláštní," řekl prodejce paliva ve Vamberku Jan Mareš.

Uhlí jsme museli zdražit v průměru o 15 - 25 %, záleží na původu uhlí. Jednak se cena začala zvyšovat s ohledem na rostoucí ceny přepravy, dále také došlo ke zvýšení cen od dodavatele,” vysvětlil Zdeněk Málek, majitel uhelných skladů z Třemošnice na ChrudZdroj: Deník/Martin Alt

Zvyšování cen se nevyhýbá ani dřevu. "Už taky není za hubičku, je třikrát i čtyřikrát dražší. Musíte jít do lesa, skácet ho, přivézt, naštípat, nechat vyschnout… Lidi taky nemají skladovací prostory, jezdí k nám třeba pro paletu. A ti, co jinak topí plynem, ale nechali si starý kotel, v obavě co kdyby plyn doopravdy zavřeli, si u nás koupí třeba dvacet metráků uhlí," podotkl Mareš.

Cenová hladina se prý v současné době pohybuje kolem 700 až 800 korun za metrák, ale ani ona nezůstává klidná.

"Uhlí zdražuje pořád, ne na náš popud. Každého čtvrt roku je cena jiná. Když zdraží dodavatel, stoupne cena samozřejmě i u nás. A odráží se v tom například i cena nafty, dopravy. Jde to v ruku v ruce," vysvětlil Mareš.

Také do Vamberka přitom míří zájemci o uhlí z druhé strany hranice: "Jezdí k nám i Poláci, protože v Polsku je uhlí drahé a navíc není k dostání. Jsou lidi, kteří sem přijedou pro trochu uhlí, aby nezmrzli. My taky do Polska jezdíme pro nějaké potraviny. Pak jsou tací, kteří jezdí s malým vlekem, samozřejmě, když máme nějaký zbytek, prodáme, jsou to lidi jako my. Ale pak jsou ti, kteří s uhlím kšeftují a těm neprodáváme. Chtějí toho po náklaďácích, na ty vůbec nereagujeme," dodal Mareš.

