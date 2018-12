Trutnov - Panuje optimismus, i když na každé straně trochu jiný. I tak se dá popsat aktuální nálada a pohled na dokončení dálnice D11. Poláci staví podle plánu. Češi jsou pozadu. Věří ale, že zpoždění nebude až tak velké.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Michal Fanta

K tomu, aby se na hranicích mohly spojit česká D11 a polská A3, chybí ještě asi 97 kilometrů dálnice. Téměř dvě třetiny se musí vystavět na našem území, zhruba 64 kilometrů. Polákům zbývá vybudovat menší část, 32 kilometrů. Už mají všechna potřebná povolení, vybrané stavební firmy a počítají s tím, že vrchní část od Kamenné Hory k Bolkovu postaví do konce roku 2023. Spodní úsek od Kamenné Hory k hranicím chtějí mít dokonce o dva roky dříve. Takže zatímco na polské straně bude v roce 2021 hotovo, na české se teprve začne stavět. Možná. „Je to optimistický termín, pokud vše půjde, jak si myslíme,“ zdůraznil Michal Doubek, investiční referent Ředitelství silnic a dálnic Hradec Králové při mezinárodní konferenci o dopravě, která se ve čtvrtek uskutečnila v Trutnově.



Aktuálně se předpokládá, že 22 kilometrů dlouhý dálniční úsek Trutnov – Královec vznikne v letech 2021 až 2023, a část mezi Trutnovem a Jaroměří o délce 20 kilometrů v letech 2022 až 2024. Tedy později, než se ještě před pár roky předpokládalo. Nejprve se mluvilo o roce 2019, pak se termín posunul na rok 2020. „Problémem je naše legislativa. V této moderní a rychlé době je to z české strany těžkopádné a pomalé. Poláci jsou v tomhle mnohem rychlejší,“ konstatoval trutnovský starosta, krajský zastupitel a poslanec Ivan Adamec (ODS).



Podle politiků je klíčové, aby se dostavěla dálnice D11 co nejdřív. Jinak hrozí u Trutnova „špuntování“ dopravy, kterou by k nám s velkou pravděpodobností přivedla polská dálnice. „Je potřeba udělat vše proto, aby se to nestalo. Pokud se nepovede propojení dálnic termínově sladit, vznikne celá řada problémů,“ připomněl Adamec.

A jak potvrdili silničáři, v administrativě ještě rozhodně vyhráno není. „V současné době máme zpracovanou dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí, máme podanou žádost o vydání územního rozhodnutí, bohužel v září bylo podáno odvolání Dětí země proti výjimce na zvláště chráněné druhy,“ připomněl Michal Doubek z Ředitelství silnic a dálnic.



Nedávno se aspoň uskutečnila první jednání Ředitelství silnic a dálnic o výkupech pozemků s vlastníky nemovitostí v Trutnově – Poříčí, kde má dálnice vést. „Stát nabízí velmi solidních 115% z tržní ceny. Čím dřív to stát udělá, tím to bude lepší,“ konstatoval trutnovský starosta Ivan Adamec.



Stavba od Hradce Králové ke státním hranicím vyjde odhadem na zhruba 28 miliard korun. Momentálně se staví u Jaroměře, dálnice tam má být hotová nejpozději do čtyř let. Nejnáročnější ale bude úsek v Krkonoších a okolním kopcovitém terénu. Mezi Trutnovem a Královcem, mají vzniknout tři mimoúrovňové křižovatky, dva půlkilometrové tunely a tři velké mosty – dva sedmiset- metrové a jeden dlouhý asi 350 metrů.