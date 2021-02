Ačkoliv nedělní odpoledne provázela zimní idylka plná sněhu, mrazu a slunce, policisté pohov neměli. I po největším pátečním frmolu po zavedení vládní novinky bylo pořád co dělat. O víkendu zkontrolovali tisíce vozidel. Provoz na silnicích byl sice klidný, lidé přesto mezi okresy pendlovali. Zpravidla z pracovních a rodinných důvodů. Až na výjimky jsou na policejní kontroly připravení. Vědí, co je čeká. "Bydlím v Malých Svatoňovicích, pracuji v Červeném Kostelci a jezdím za maminkou do České Skalice," vysvětlovala paní Pavlína, která absolvovala policejní kontrolu od pátku podruhé.

"Když to takhle vláda rozhodla, tak to tak prostě musí být, to se nedá nic dělat," řekla smířeně. Zkušenosti z policejních kontrol má pozitivní. "Probíhá to bez problémů. Měla jsem všechno připravené, jak potvrzení z práce a pracovní smlouvu, tak smlouvu na byt. Policisté se snaží být milí," odpověděla paní Pavlína z Malých Svatoňovic.

Na hranicích Trutnovska a Náchodska často neuspěli polští šoféři. Ti se marně snažili projet na území okresu Trutnov.

Naopak bez potíží absolvoval kontrolu ligový tým basketbalistek ZVVZ USK Praha, který cestoval v sobotu k utkání RENOMIA ŽBL do Trutnova. České mistryně předložily všechny potřebné dokumenty a navrch také seznam osob, které se pravidelně testují na covid-19 před každým ligovým zápasem. "Kontrolu na hranicích okresu Trutnov jsme zvládli snadno. Policisté nás zastavili, ale splnili jsme všechny povinnosti, které k tomu náležely a bez problémů jsme se dostali k ligovému utkání," sdělil poznatky z dosud nezvyklé situace asistent trenéra ZVVZ USK Praha Pavel Kubálek.

Paradoxně komplikovanější moment musel řešit domácí tým Trutnova. V něm působí několik mladších hráček, které žijí mimo okres Trutnov, například v Jičíně nebo v Poděbradech. V Trutnově uvízly zrovna v době, kdy vláda rozhodla o uzavření okresu. Jejich doprovod přes hranice nemohl, proto je po sobotním večerním zápase naložila spoluhráčka Michaela Potočková do auta, aby se měly jak dostat domů. Přivezla je k hranici do Dolní Kalné. Hráčky přešly pěšky přes kontrolní policejní stanoviště, přesedly do auta k rodičům a mohly vyrazit domů.

"Nebylo to problematické, ale vtipné. Páni policisté se nám smáli, jak jsme to měly vymyšlené, a že jsme dost malé na basketbalistky," přiblížila příběh sobotního večera Michaela Potočková.

Kontroly vstupu do izolovaného okresu jsou opravdu důsledné. Za sobotu policisté zkontrolovali na 36 stanovištích na hranicích Trutnovska tisíce vozidel. Více než 600 řidičů muselo auto otočit, když nebyli vpuštěni na Trutnovsko nebo z okresu ven. Karambol způsobila jedna řidička, která nerespektovala výzvu k zastavení, projela přes uzávěru hranic a poté s autem narazila do stromu. Dechová zkouška prokázala více než 1,6 promile alkoholu.