Starostu předvedli v poutech k výslechu na krajskou kriminálku v Hradci Králové před televizními kamerami, policie obvinila vedle něj dalších osm lidí a jednu právnickou osobu z údajné závažné protizákonné činnosti.



Radnice v Peci pod Sněžkou prožívá krušné období. Není to však čekání na popravu s rukama složenýma v klíně. Zimní sezona v horském středisku vrcholí a město řeší vedle běžného provozu investiční akce, které má dlouhodobě naplánované. Nejvýraznější z nich je výstavba dvou parkovacích domů. Jeden, který bude zároveň fungovat jako dopravní terminál, je už rozestavěný od loňského srpna na příjezdu do Pece pod Sněžkou. Druhý chce radnice zasadit do Velké Úpy. „Žádný projekt není odepsaný,“ říká v rozhovoru pro Deník starosta Pece pod Sněžkou Alan Tomášek. Zároveň připouští, že obvinění městu silně komplikuje možnosti získat dotace.

„Samozřejmě, že nám to komplikuje situaci s dotacemi. Obzvláště potom, co jsem byl vláčen v želízkách před televizními kamerami k podání vysvětlení,“ řekl Alan Tomášek. „Šestnáct let jsem bezúhonným starostou a otcem dvou dětí. Říct k tomu teď můžu asi jediné. Obvinit lze kohokoliv z čehokoliv. Ale máme tady nezávislé soudnictví a teprve odsouzený člověk je vinen. Proto by se měla brát v potaz presumpce neviny. Pokud se nemýlím, máme v České republice několik obviněných starostů, senátorů, hejtmanů a také našeho pana premiéra. Přitom nikoho z nich policie v poutech netahá,“ poznamenal starosta Pece pod Sněžkou k případu obvinění.

Od naplánovaných investic to radnici neodradilo. „Máme plán deseti základních investičních akcí, které plánujeme financovat z vlastních zdrojů a máme je rozložené v časové ose deseti let. Pokud získáme na některou z nich dotaci, bude to bonus, kterým zkrátíme čas pro jejich realizaci,“ sdělil Alan Tomášek.



Za velkou výhodu označil, že městu plynou značné příjmy z provozu lanové dráhy na Sněžku. Vydělává také na nájmech a pozemcích. Našetřeno má 100 milionů korun. „Tyto zisky nám umožňují investovat. Příjem od státu by nás opravdu neuživil. Na dopravní terminál i spuštění dalších akcí jsme si vzali úvěr se splátkami 15 milionů korun ročně. Pokryté je máme trojnásobně mimo rozpočet mandatorních příjmů od státu, právě díky ziskům města,“ vysvětlil starosta.



Pec pod Sněžkou chce vyřešit především komplikovanou situaci s dopravou. Ulevit od častých problémů s parkováním v hojně navštěvovaném středisku mají parkovací domy. „Nechceme auta na chodníku, v centru města na asfaltových plochách, hustý provoz každé ráno, kdy lidé jedou na lyže a přijíždějí skibusy. Jde o to, omezit dopravu na ploše pěti kilometrů, která je neúměrně zatížená, a cíleně pracovat na jejím vyřešení. Klíčová je proto nyní výstavba dopravního terminálu. V něm zaparkují auta, kterých stojí v kritické sezoně na chodnících u silnice až 250. Lidi budou odtud svážet elektrobusy nebo autobusy na stlačený zemní plyn. Potřebujeme pomoct i Velké Úpě, kde plánujeme parkovací dům pro 320 aut,“ upřesnil Alan Tomášek.





Výstavba terminálu se třemi nadzemními podlažími a dvěma podzemními podlažími se 457 parkovacími místy přijde Pec na 167 milionů korun. „Od začátku jsme počítali, že dopravní terminál postavíme z vlastních zdrojů. Dotace by byla bonusem, který by znamenal uvolnění prostředků na další projekty v kratším čase,“ řekl.

Stavba má být hotová do května příštího roku. Nad zemí vyroste do patnáctimetrové výšky, pod zemí vznikne osmimetrová prohlubeň. První patro, postavené na úrovni silnice, bude patřit autobusové dopravě s odstavným stáním pro autobusy, ostatní čtyři patra budou sloužit pro parkování osobních aut.

Terminál na ploše parkoviště vedle čerpací stanice se stane hlavním dopravním uzlem města. Budou se tam koncentrovat všechny autobusové linky a vnitřní doprava. „Výstavba běží v pořádku. Harmonogram prací je jasně stanovený do května 2020, kdy má dojít k dokončení dopravního terminálu, podle uzavřené smlouvy se stavebními společnostmi,“ konstatoval starosta Pece pod Sněžkou.