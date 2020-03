Přestože v letošním roce nejsou v České republice sněhové podmínky pro lyžaře příliš příznivé, přesto se v mnoha střediscích Libereckého kraje nachází dostatek sněhu a návštěvnost ski areálů tak není malá. Ve středu 4. března proto opět vyrazily do horského terénu tzv. policejní "SKI hlídky". Tentokrát prováděly preventivní činnost ve ski areálu Harrachov.

Tyto hlídky se rozhodlo zřídit vedení Krajského ředitelství policie Libereckého kraje na základě vyhodnocení bezpečnostní situace a návštěvnosti lyžařských středisek za uplynulé poslední tři roky. Jen v loňském roce byla návštěvnost středisek v Libereckém kraji na 880 tisíc lyžařů.

Policisté na lyžích dohlíželi na ohleduplné a bezpečné chování jak malých, tak především dospělých lyžařů na sjezdových tratích. V průběhu dne "SKI hlídky" s lyžaři a snowboardisty hovořily o povinnosti dodržování deseti pravidel Mezinárodní lyžařské federace. Upozorňovaly je na rizika, která jim hrozí na sjezdovkách v případě jejich nedodržení a předávaly jim letáčky s pravidly Mezinárodní lyžařské federace. Několik snowboardistů přímo na trati policisté museli upozornit, aby nezastavovali na nepřehledných místech a neposedávali na svazích. V prostoru nástupišť na lanové dráhy policisté dohlíželi na bezpečné a ohleduplné dojíždění lyžařů do front, které v těchto místech tvořili.

Návštěvníci ski areálu byli nejdříve překvapeni, že vidí policisty na lyžích, ale po několika jízdách si jejich přítomnost chválili, neboť dle jejich slov najednou ze svahu zmizeli lyžaři tzv. "závodníci", kteří svou agresivní jízdou ohrožovali ostatní.

Policisté na sjezdovkách také spolupracovali s Horskou službou Harrachov. To se ukázalo i u případu úrazu cizince. Cizinec pravděpodobně nezvládl obtížnost červené sjezdovky "Rýžoviště" a při pádu se zřejmě uděřil do hlavy i přesto, že měl ochrannou přilbu. Na chvíli zůstal v bezvědomí. Bezvládně ležícího ho našel lyžař, který mu bez zaváhání poskytl první pomoc a snažil se zajistit jeho základní životní funkce. V zápětí u něj zastavil další lyžař - student 3. ročníku Vyšší odborné zdravotnické a Střední zdravotnické školy v Hradci Králové, obor Zdravotnické lyceum, který k prvotní komunikaci využil aplikaci "Záchranka" k přivolání záchranářů. V tomto okamžiku přijela na místo i policejní tříčlenná ski hlídka, která pokračovala v komunikaci s dispečinkem Zdravotnické záchranné služby k přivolání Horské služby k transportu zraněného ze sjezdovky a následně k převozu do nemocnice. Hlídka komunikovala s cizincem k okolnostem pádu, aby vyloučila to, že došlo ke střetu s jiným lyžařem a udržovala muže v klidovém stavu, až do příjezdu Horské služby. Zároveň hlídka zajišťovala bezpečnost v okolí zraněného lyžaře. Cizinec na konec skončil s podezřením na otřes mozku v jilemnické nemocnici.

Policisté dohlíželi na bezpečnost nejen přímo na sjezdovkách, ale zároveň v celém ski areálu.

Dopravní policisté a policisté z obvodního oddělení Harrachov vykonávali preventivní činnost také v okolí parkovišť mezi přijíždějícími řidiči při parkování a připomínali jim, aby si v autech nenechávali odložené věci. Upozornění směřovalo i k odkládání lyží u restaurací a stánků s občerstvením. Řidiče obdarovávali drobnými dárky v podobě rozmrazovacích sprejů.

Pro policisty je také velmi důležitá bezpečnost nejmenších lyžařů. Přímo na sjezdovkách jim rozdávali reflexní vestičky pro zvýšení jejich bezpečnosti a zároveň jim pokládali otázky týkající se bezpečného chování nejen na sjezdovce, ale i při jízdě lanovkou. Tuto aktivitu kvitovali zejména jejich rodiče.

Preventivní aktivity Krajského ředitelství policie Libereckého kraje dlouhodobě podporuje Krajský úřad pro Liberecký kraj, který dárky pro řidiče i děti zakoupil.

Velké nebezpečí, na které je potřeba se zaměřit, je také vstup na sjezdovky po uzavření areálu, zejména v době rolbování. Večer si někteří lyžaři či běžkaři zkracují cestu domů nebo si skialpinisté užívají prázdných svahů, a to i přesto, že je to velmi nebezpečné. I na tuto skutečnost policisté lyžaře upozorňovali.

Policisté jsou na svahu zejména kvůli prevenci, nikoliv kvůli represi. Pokud to sněhové podmínky dovolí, budou se s nimi lyžaři moci setkat v následujícím období i v dalších ski areálech Libereckého kraje.