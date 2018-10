Policie hledá pachatele, který s nožem přepadl obchod

Libštát - Policisté vyhlásili pátrání po muži, který se 4. října dopustil loupežného přepadení v obci Libštát.

V úterý krátce před desátou hodinou dopoledne vešel do prodejny Jednota Coop kuklou maskovaný lupič. S nožem v ruce donutil prodavačky k vydání tržby. V té době se v obchodu nacházeli dvě zaměstnankyně a jeden zákazník.

Policisté popisují hledaného takto: "Pachatelem loupeže je muž ve věku kolem třiceti let, štíhlé postavy, vysoký přibližně 165 až 170 cm, světlých vlasů o délce zhruba 10 cm. Z pod kukly mu kromě světlých vlasů vyčuhovalo také světlé obočí. Oblečený byl do sportovní bundy a sportovních kalhot černé barvy. Mluvil česky bez cizího přízvuku nebo vady řeči. Komunikoval klidně. Prodavačkám sdělil, že jde o přepadení a že po nich chce peníze. Přitom držel v ruce nůž s přibližně dvaceticentimetrovou čepelí. Potom, co tržbu ve výši 10 000 korun získal, prodejnu i s lupem opustil a z místa činu odjel na horském kole."

Kriminalisté žádají o pomoc veřejnost. "Pokud si někdo muže uvedeného popisu v úterý dopoledne v Libštátu nebo jeho okolí všiml, prosíme ho, aby kontaktoval bezplatnou linku Policie ČR 158 a své poznatky nám sdělil. Víme, že si pachatel loupeže bezprostředně po odchodu z obchodu sundal kuklu, proto se domníváme, že jeho tvář mohli zahlédnout náhodní svědci a jejich pomoc nyní potřebujeme. Zajímá nás každý drobný detail i zdánlivá maličkost, která má s pachatelem loupežného přepadení nějakou souvislost," uvedla mluvčí Ivana Baláková.