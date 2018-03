Policie na Trutnovsku potřebuje doplnit stavy. Láká i mladé bez maturity

Trutnov - Do velmi důležité pasáže se v posledních dnech dostala sezona trutnovských basketbalistek. Lokomotiva dohrála základní část ŽBL na devátém místě a o jediný bod jí unikl postup do vyřazovacích bojů. Tým se tak musel zapojit do play out, kde nyní usiluje o záchranu nejvyšší soutěže.