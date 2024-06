Rotný Adam Mačo, který teprve nedávno nastoupil k policii, se v Žacléři osvědčil jako hrdina. Když došlo ke kolapsu chlapce, okamžitě zasáhl jako dobrovolný hasič a díky rychlé reakci a použití AED se mu podařilo chlapce oživit. Tento případ ukazuje důležitost spolupráce mezi záchrannými složkami.

Policista v Žacléři oživoval chlapce. Včasná reakce mu zachránila život | Foto: Policie ČR

Pětatřicetiletý rotný Adam Mačo slouží na obvodním oddělení v Žacléři a mimo policejní službu pracuje pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Žacléř. A právě žacléřští dobrovolní hasiči byli, stejně jako nejbližší policejní hlídka a zdravotníci, koncem května na Žacléřsku operačním důstojníkem okamžitě přivoláni ke kolapsu chlapce. „Měl jsem zrovna službu, všeho jsem doma zanechal a s kolegou, dalším dobrovolným hasičem, jsme nasedli do auta a vyrazili rychle na místo. S sebou jsme si vzali batoh s AED a připravili jsme se na zásah s cílem chlapci pomoci. Začal jsem se srdeční masáží a stále jsem komunikoval s operačními. AED jsme použili a po výboji začal chlapec dýchat, což pro nás byla veliká úleva. Následně si už převzali malého pacienta záchranáři,“ zhodnotil zpětně zásah rotný Adam Mačo a dodal, že na místě se sjely všechny složky IZS a všichni zúčastnění dělali svou práci na 100 %.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Žacléř vyjíždí na podobné události spojené se záchranou života a zdraví často. Jejich členové jsou pravidelně proškolováni Zdravotnickou záchrannou službou Královéhradeckého kraje. „V našem kraji je již několik let nastaven fungující systém first responderů. Jejich role a význam stoupá v místech s horší dosažitelností nebo v místech s delší dojezdovou vzdáleností od výjezdových základen, jako je například Žacléř. V případě náhlé zástavy oběhu díky kvalitně poskytnuté péči a po podání defibrilačního výboje je v řadě případů obnovena srdeční činnost pacienta ještě před příjezdem našich posádek. Tato včasná pomoc může pacienta přímo zachránit nebo může výrazně zvýšit šanci na přežití s možností návratu do běžného života. Já za tuto pomoc first responderům velmi děkuji,“ uvedl MUDr. Libor Seneta, ředitel Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje.

Organizovaný gang dopaden. Pašoval drogy do věznice ve Valdicích

Poslání záchranných složek bylo rotnému Adamu Mačovi natolik blízké, že jej teprve nedávno zhmotnil, do služebního poměru k Policii ČR nastoupil a v těchto týdnech začal naplno sloužit na obvodním oddělení v Žacléři. „Pomoc lidem je u mne v tomto povolání na prvním místě,“ dodává rotný Adam Mačo, který už velmi dlouho slouží u žacléřských dobrovolných hasičů a nástupem k Policii ČR dostal jeho pracovní život další významný rozměr. „Snažím se být pozitivní a vždy si na všem najít to lepší,“ prozradil své životní motto rotný Adam Mačo.

„Jde o policistu, který má krátce po základní odborné přípravě a do ostré policejní služby nastoupil teď v květnu. Podle informací, které mám k dispozici, si na místě počínal profesionálně a významnou měrou přispěl v součinnosti s dalšími zasahujícími k záchraně života chlapce a je úplně jedno, zda v tu chvíli zasahuje jako dobrovolný hasič či policista. Na všechny své kolegy, a je jich mnohem více, kteří denně pomáhají a zachraňují životy a zdraví občanů nejen ve službě, jsem nesmírně hrdý. Prověřená spolupráce policistů s hasiči i záchranáři je i při těchto zásazích opravdovým pilířem,“ uvádí plk. Mgr. Petr Sehnoutka, ředitel Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, který policistovi zasahujícímu v roli dobrovolného hasiče, osobně poděkoval a odměnil ho.