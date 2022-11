Jak se ukázalo, v případě zadrženého šestatřicetiletého muže to ale ani zdaleka nebyl jediný delikt. "Policisté mu kladou za vinu, že během půl roku prodal z různých skládek dřeva na Trutnovsku 300 mᶟ kulatiny, které vydával za své a to různým odběratelům. V zatím šesti prokázaných případech způsobil majitelům škodu za více než 670 tisíc korun. Řidič zablokovaného kamionu, který netušil, že jde o krádež, naložené dřevo vrátil," doplnila mluvčí.

Ale ani zde výčet skutků dotyčného neskončil. Navzdory tomu, že měl vystavený dvouletý zákaz řízení, byl v posledních dvou měsících hned třikrát přistižen za volantem. Řidičský průkaz přitom nikdy neměl. Zákazů řízení už měl za svou "kariéru" celkem pět. A aby toho nebylo málo, měl se dopustit i podvodu. Své příbuzné totiž z účtu pod smyšlenou legendou vybral téměř 45 tisíc korun, které si ponechal pro svoji potřebu.

"V současné době je muž obviněn z trestného činu krádež, podvod a maření výkonu úředního rozhodnutí, za což mu hrozí trest odnětí svobody od 1 roku do 5 let. Jelikož byl muž v minulosti již několikrát ve výkonu trestu, nemá žádné bydliště ani zaměstnání a byla tedy důvodná obava, že by mohl v trestné činnosti pokračovat, skrývat se či působit na dosud nevyslechnuté svědky, podali policisté ke státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí do vazby. Soudce návrh akceptoval a obviněného muže do vazby v neděli poslal," uzavřela Kormošová.