"Dvojici mužů klademe za vinu, že společně v polovině září 2021 neoprávněně vnikli do prostor hasičské zbrojnice v Borovnici, odkud odcizili motorové vozidlo Dacia v hodnotě 330 tisíc korun, elektrocentrálu, hasičskou sekeru a alkohol toto za téměř 15 tisíc korun. K tomuto jednání je dle jejich slov vedl fakt, že se jim cestou na dosud nezjištěné místo částečně poškodila olejová vana ve vozidle a začal jim unikat olej. Když vozidlo nepotřebovali, odstavili ho na louce u Staré Paky, ovšem „lup“ ze zbrojnice si vzali sebou," popsala mluvčí policistů Šárka Pižlová a doplnila i druhý případ, který policisté kladou dvojici mužů za vinu: "O pár dní později měli vniknout do průmyslového areálu v Jindřichově Hradci, ve kterém se nachází autodílna. Odtud nejprve odcizili několik klíčků do zapalování a poté na parkovišti jedním z nich odemknuli vozidlo Seat v hodnotě 60 tisíc korun, s kterým odjeli."