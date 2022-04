Podle policejní mluvčí libereckého krajského ředitelství Ivany Balákové nevedly zjištěné poznatky k zahájení trestního řízení. "Provedli jsme šetření, které jsme zakončili uložením věci, což znamená, že poznatky z naší prověrky nevedly k zahájení trestního řízení nebo k postoupení věci do správního řízení," sdělila Baláková. "Muž, kterého jsme v této souvislosti vyslechli, se k podpoře ruské invaze na Ukrajinu nepřihlásil a písmena Z na občerstvení, které vyfotil a fotografie pak zveřejnil na svém facebookovém profilu, vysvětlil tím, že představují křestní jméno jeho přítelkyně Zuzany," uvedla policejní mluvčí.

Stejným způsobem vysvětloval svoje aranžérské dovednosti i Deníku. "Čekal jsem přítelkyni, která se jmenuje Zuzana, tak jsem si tam dal Z. To se nesmí?" reagoval Bronislav Kalvoda, který svůj příspěvek po vlně negativních reakcí smazal. "Sundal jsem to z Facebooku, protože se mi nechtělo odpovídat na debilní dotazy. Šílených dotazů se ohromně nakupilo," řekl.

Na Kalvodovo počínání v jiné situaci a řetězové šíření dezinformací upozornil na konci března web manipulátoři.

"Možná příště chlebíčky s okupačním Zetkem doplní kyticí pro Putina. Bronislav Kalvoda je typickým příkladem espéďáka jako takzvané Putinovy kolony, kdy Kalvodovy příspěvky na Facebooku jsou prokremelské," vyjádřil se o něm na Twitteru například blogger Jiří Hřebenář.

Na Kalvodův příspěvek okamžitě zareagovalo vedení Jilemnice. "Rada města odvolala pana Kalvodu z funkce předsedy a člena komise dopravy a veřejného pořádku a zároveň ho vyzvala, aby složil mandát zastupitele a doporučila zmocněnci politického hnutí SPD, aby vyzval pana Kalvodu k okamžité rezignaci na mandát člena zastupitelstva města Jilemnice," oznámil starosta Jilemnice David Hlaváč, jak se k případu postavila radnice.

Starosta Jilemnice pozval na jednání rady i Bronislava Kalvodu, aby vysvětlil svoje počínání. "Říkal nám, že šlo o přípravu oslavy, na kterou dorazila přítelkyně. Ta se opravdu jmenuje Zuzana. Jestli to bylo takhle, měl umístit hned jako první komentář k fotce toto vyjádření. Chápu, že kontroverze zvyšuje sledovanost sociálních sítí, ale přišlo mi to naprosto nemístné. Za nás to bylo velice přes čáru," zdůraznil David Hlaváč.

"Měsíc a půl se maximálně snažíme pomáhat lidem, kteří přichází z Ukrajiny, jak s ubytováním, tak s materiální pomocí. Tento případ samozřejmě rezonuje, obrací se nás kvůli panu Kalvodovi řada lidí, a byl bych nerad, aby všechna práce ve prospěch Ukrajiny spadla pod stůl takovou neuváženou blbostí jednoho ze zastupitelů," uvedl jilemnický starosta.