Na denní směnu v terénu fasují například rohlík, bagetu, sýr, salám, paštiku, tlačenku, sekanou nebo řízek, večer jim trutnovské kuchařky servírují polévku, guláš, krůtí plátek, uzené s bramborovým knedlíkem, dalmátské čufty nebo kuře. Během dne je navíc policejní zdroje zásobují na 36 stanovištích okresu Trutnov dodávkou baget, čajů a trvanlivých jídel od trutnovské společnosti Expres Menu, která ve vlastní továrně vyrábí hotové, sterilované pokrmy v sáčku. Ty si můžou policisté ohřát v mikrovlnce v mobilní buňkách na stanovištích.

"Se službami lesnické školy jsme spokojení, jsme jim hrozně vděční. Všechno běží jako na drátkách. Jídlo je naprosto vyhovující, policistům chutná," hodnotí péči o muže a ženy zákona Ivana Ďurďová, vedoucí proviantního oddělení z Krajského ředitelství Policie ČR v Hradci Králové, která má na starosti koordinaci ubytování a stravování policistů. Schvaluje například jídelníček, připravený trutnovskými kuchařkami. Co mají policisté nejradši? "Řízek,” odpovídá bez zaváhání. "Ze zatavených jídel kuřecí, krůtí maso s rýží, guláše, ptáčky," dodává.

"Těší nás, že policisté jsou spokojení. Snažíme se vycházet vstříc jejich požadavkům," reaguje zástupkyně vedoucí kuchyně trutnovské lesnické školy Martina Housová. "Snídaňové a obědové balíčky připravujeme od pěti hodin ráno, večeře se vydávají od osmi večer. Někteří policisté přijíždějí na večeři až ve čtvrt na deset večer. My končíme zpravidla před 22. hodinou," přibližuje denní harmonogram Martina Housová.

Zázemí střední lesnické školy využívalo od pátečního nájezdu 160 policistů. Denní směna bydlí na internátu v Trutnově, kde mají k dispozici dvoulůžkové a třílůžkové pokoje. Noční směna využívá v domově mládeže lesnické školy ve Svobodě nad Úpou, které slouží pro výuku učňovských oborů, dvoulůžkové a čtyřlůžkové pokoje.

Od úterý přišlo rozdělení na tři party. Šedesát policistů je v Trutnově, šedesát ve Svobodě nad Úpou a čtyřicet se jich nově přesunulo na internát střední průmyslové školy do Dvora Králové nad Labem. "Je to proto, že musíme mít každou skupinu rozdělenou na dvě, aby se zachovala akceschopnost pro případ výskytu nákazy a policisté by museli do karantény. Chceme, aby byli od sebe více oddělení," vysvětluje Ivana Ďurďová. Policisté se střídají v Trutnově po čtyřdenních službách, přijíždějí z jižní Moravy a Moravskoslezského kraje.

Pro kuchařky z trutnovské lesárny znamená příjezd policistů oživení. Ve školním roce běžně navaří denně 250-260 obědů, 150 večeří a snídaní. Poslední rok zůstávaly plotny kvůli zavření škol studené, vařilo se jen pro zaměstnance. "Všichni jsme se těšili, že se bude něco dít. Už je to hrozně dlouhé bez studentů," říká Martina Housová.

"Pauza je opravdu veliká, i proto jsme Policii ČR rádi vyhověli. Policisté nás poprvé oslovili ve středu. Ve čtvrtek jsme vše připravili a v pátek hlídky přijely. Pro školu to je oživení. Všechno funguje, se zástupci policistů komunikujeme intenzivně několikrát denně a řešíme provozní záležitosti," doplňuje ředitel České lesnické akademie v Trutnově Miloš Pochobradský.

"V současné kritické a vážné situaci nám vyšla lesnická škola maximálně vstříc. Operativně reaguje na všechny naše požadavky a změny, upravuje počty stravovaných osob. Je to pro všechny úplně nová zkušenost, nikdo se s takovou situací ještě nesetkal," oceňuje vedoucí policejního proviantního oddělení Ivana Ďurďová.