Politolog: Lidé neměli potřebu mobilizovat síly k dosažení alternace u moci

Informační technologie - Informační technologie Administrátor 30 000 Kč

Systémoví administrátoři, správci počítačových sítí SPRÁVCE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU. Požadované vzdělání: úso (vyučení s maturitou). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 30000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Náplň práce: , - administrace IS (informační systém K2 Atmitec), - podpora uživatelů IS, - školení uživatelů, - tvorba manuálů a dokumentace, - účast na řešení incidentů a změnových požadavků na IS, , Požadujeme:, - všeobecný přehled HW, SW, - znalost Windows, Office, - základní znalost programování, - analytické myšlení, - samostatnost, schopnost učit se nové věci, - dobré komunikační schopnosti, , Nabízíme: , - zajímavou nerutinní práci ve stabilní společnosti, , - zázemí české společnosti, , - práci na špičkových zařízeních a v dobrém kolektivu, , - odpovídající finanční ohodnocení, , - 5 týdnů dovolené, , - stravenky, , - životní pojištění, - výběr teplých a studených nápojů na pracovišti zdarma., , Příspěvek na penzijní spoření/životní pojištění, 5 týdnů dovolené, stravenky, každoroční zvyšování mezd, , kontakt: telefonicky, e-mailem, osobně: každé pondělí od 7.00 do 8.00 hod.,. Pracoviště: Crytur, s.r.o., Na Lukách, č.p. 2283, 511 01 Turnov 1. Informace: Pecinová, +420 481 319 597.