Trutnov– Dalším významným absolventem zdejšího gymnázia, který se zúčastnil cyklu besedních střed k90letům od vzniku školy a kvýznamnému jubileu města, se stal PetrJust.

TENTOKRÁT PŘED KATEDROU. Známý český politolog PetrJust, kterého si zvláště po letošních volbách lidé pamatují z televizních přenosů, přijel mezi studenty do gymnázia v Trutnově. | Foto: DENÍK/Aleš Vaníček

Dnes populární český politolog studoval na trutnovském gymnáziu v letech 1992 až 1997, přičemž jeden rok tohoto období strávil studiem v USA. Dnes působí na Metropolitní univerzitě v Praze v roli prorektora a vyučuje i na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.

Odpolední besedu věnoval Petr Just současným studentům, kterých přišlo tolik, že se ani do rozlehlé učebny biologie nemohli vejít. Bývalý gymnazista zavzpomínal na studia v Trutnově. Poznamenal, že spíše než po tátovi Petrovi, který vyučuje na stejné škole matematiku a fyziku, je po dědečkovi, kronikáři Antonínu Justovi. „Vždy jsem inklinoval k jiným, než přírodním vědám. Když jsem se napoprvé nedostal na vysokou školu, byl jsem trochu traumatizován.



Ale postupem doby jsem ocenil možnost vystudovat vyšší odbornou školu, zaměřenou na služby knihoven a archivů. S knihami je člověk celý život. Později, při studiu politologie jsem ocenil tento mezičlánek. Naučili mě mnoho důležitého. Například jak správně pracovat s odbornými texty,“ vyprávěl Petr Just o začátcích. Studentům pak odpovídal na řadu otázek, týkajících se současné politické situace po volbách. Večer politolog pobesedoval s veřejností.