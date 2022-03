Cestu k českým hranicím na Trutnovsku lemují konstrukce mostů, razí se tunely, budují autostrády. Polské ředitelství silnic a dálnic svým nasazením dokazuje, jak důležité je pro něj mít hotovou co nejdřív dálnici do Česka.

Na výstavbě 15,3 km dlouhého úseku Kamienna Góra - hranice v Lubawce pracovalo v únoru v průměru 220 strojů a asi 920 lidí. Od začátku stavby již dodavatel postavil přes 1,3 milionu metrů krychlových náspů, které by umožnily postavit 60 procent Cheopsovy pyramidy. Hrstka čísel svědčí o mravenčí píli, která skládá dohromady mozaiku klíčové dopravní stavby.

Až budou mít Poláci za dva roky hotovo, skončí u českých hranic v kukuřici. Bude to ostudné pro českou stranu. Ta by si měla vzít úsilí a rychlost polských kolegů jako zdroj inspirace. V tomhle měření sil jednoznačně prohrála, a to ještě před prvním výkopem.