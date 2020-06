/FOTOGALERIE, VIDEO/ Polský Krkonošský národní park se chystá regulovat počet návštěvníků na Sněžce. V jeden moment by se na ni dostal jen určitý počet návštěvníků. Použít k tomu chce speciální semafory. Fungovat budou jako na parkovišti. Lidem umožní vystoupat na vrchol jen tehdy, pokud bude svítit zelená. Červená bude znamenat, že musí počkat, až se místo na Sněžce uvolní, nebo se vydat na jiné místo v horách.

Ředitelé českého a polského Krkonošského národního parku Robin Böhnisch a Andrzej Raj natahují na Sněžce ochranné sítě. | Video: Deník/Jan Braun

Je to reakce na extrémní návštěvnost. Deníku to řekl ředitel polského Krkonošského národního parku (Karkonoski park narodowy) Andrzej Raj. Poláci chtějí rozmístit semafory od příštího roku u Slezského domu, u dolní stanice lanovky na Kopu v Karpaczi a dalších polských turistických střediscích. Dalším specifickým omezením, které již platí na polské straně Krkonoš, je zákaz pohybu po setmění. Od roku 1992 se také vybírá poplatek za vstup do národního parku. Nyní činí 8 zlotých (zhruba 50 korun). Platit ho nemusí obyvatelé podhorských měst Kowary, Karpacz, Podgórzyn, Jelenia Góra, Piechowice, Szklarska Poręba.