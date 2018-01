OBRAZEM: Polský vítěz dopoval, nejvíce vyfiknutí byli Žacléřáci

Malá Úpa - Plných 203 let po prvním zaznamenaném sjezdu na rohačkách si vyzkoušelo jízdu na historických saních dvacet párů v nedělním závodě v lyžařském areálu U Kostela v Malé Úpě. Většina z nich dorazila ve stylovém, dobovém oblečení. Někteří i s vlastními rohačkami, které uchovávají jako rodinnou památku.

„Tyhle jsou staré 120 let,“ ukázal na originální exemplář německé výroby Andrzej Tomaszewski, který vyrazil na Malou Úpu z polské Karpacze a závody vyhrál. Doma je má připevněné na zdi. Sundává je při výjezdech na závody. „Jezdím na nich od svých deseti let, učil mě na nich můj děda,“ řekl.

Také Jaromír Marek ze Žacléře osedlal rohačky po dědovi. Schovává je doma v garáži. „Jak jsou přesně staré, to nevím. Ale jisté je, že jsou prolezlé červotočem,“ rozesmál se. „Uvidíme, kdy se pod náma rozpadnou. To bude jejich konec,“ dodal.

Kdo neměl vlastní rohačky, tomu je poskytli Maloúpští. „Sedm jsme si jich půjčili z polských Kowar. Příští rok bychom už rádi měli svoje,“ vysvětlil starosta Malé Úpy Karel Engliš. Atrakce jízdy na rohačkách měla v minulosti u návštěvníků hor ohromnou oblibu. V roce 1896 jich bylo pro turisty nachystáno kolem třech tisíc a stejný počet tažných koní.

Vezli seno, řezali polena

Jízda na historických saních má svoje specifika. „Oproti normálním saním se to nedá porovnat. Rohačky jsou těžké, mají jiné těžiště. Byli jsme nedávno na závodech v Orlickém Záhoří a tam někteří říkali, že rohačky neřídí, že jedou samy. To je blbost,“ upozornil Jaromír Marek. „Naši předkové na rohačkách sváželi dřevo. To my nemáme, takže to máme snadnější. Závody s naloženým dřevem by byly ještě zajímavější,“ přidal námět organizátorům. V neděli nakládali aktéři v polovině trasy pytle sena. Ke dřevu se také dostali, v prvním kole museli po dojezdu řezat polena starou pilou kaprovkou.

Odkryl kořalku

Jaromír Marek frčel po maloúpské sjezdovce v tandemu s Františkem Dobrovolným, pod týmovým názvem Schwarzwasser. Porota je vybrala jako nejstylověji oblečený pár. „Přijeli jsme se zúčastnit. Byla to nádhera, jsme moc spokojení,“ užíval si maloúpské klání. „Je skvělé připomínat si tradice. Nás to baví a uspokojuje. Když jedeme v retro oblečení, je to prostě paráda,“ řekl. Příští sobotu se chystá se spolkem žacléřských lyžců na lyžařský přejezd Rýchor. „Jedeme z Pomezek do Žacléře na jasankách. Na dřevech se docela nadřeme. Ale máme hodně zastávek na cestě, na kterých nabíráme síly. Zastavíme v každé chalupě, kterou potkáme na trase, a pozdravíme boudaře zdravicí našich žacléřských lyžců,“ popsal plán na příští víkend.



Vítěz nedělního závodu rohaček Andrzej Tomaszewski prozradil recept, který se významně podepsal pod jeho úspěch. „Podívejte, jaké mám na rohačkách krásné sedátko. A tam mám uvnitř dopink,“ odkryl schovanou láhev kořalky. „To se pak jezdí!“