Polští borůvkáři vyfasovali pokuty po deseti tisících, vyrazili autem pod Sněžku

Maximální možnou pokutu 10 tisíc korun dostali čtyři polští borůvkáři, kteří v sobotu ráno vyrazili na sběr lesních plodů na českou stranu Krkonošského národního parku. Porušili přitom zákaz vjezdu do národního parku, když osobním autem ve Lvím dole dojeli doslova až pod Sněžku. Na borůvky vyrazili do přilehlého klidového území, kde není povolen vstup do volného terénu.

Čtyři polští borůvkáři dostali v sobotu maximální možné pokuty. | Foto: Správa KRNAP