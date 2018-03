Pomůžete policii? Viděli jste nehody na silnicích?

Trutnov - Policisté hledají svědky několika dopravních nehod, ke kterým došlo tento týden na silnicích trutnovského okresu.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

V pondělí (26. února) v půl sedmé ráno došlo v obci Rudník-Javorník ke střetu Volkswagenu Golf s autem Škoda Octavia. K bouračce došlo zřejmě při předjíždění. Řidička Golfu míjela Škodovku v místech, kde je to zakázané. "S největší pravděpodobností nepřizpůsobila rychlost jízdy svým schopnostem. Když byla vedle Octavie, začala brzdit a dostala smyk, přičemž narazila přední částí do levého boku Škodovky," uvedla policejní mluvčí Šárka Pižlová.



Po střetu dostala žena ve Škodovce smyk, vyjela vlevo mimo silnici, a tam havarovala do brány a poté do sloupu telefonního vedení. Následně se převrátila na střechu. Motoristka z Volkswagenu po střetu zastavila na vozovce, zůstala bez zranění. "Za to oba spolujezdci z Octavie utrpěli těžká zranění a řidička zranění lehké," upřesnila mluvčí.



Požití alkoholu bylo vyloučeno dechovými zkouškami. "Dopravní policisté hledají řidiče bílé Škody Felicia, která přijela na místo jako první ve směru od Trutnova. Osádka vozidla by nám mohla pomoci k objasnění nehody," sdělila Šárka Pižlová.

Ve čtvrtek 1. března krátce po 15. hodině došlo na křižovatce vedoucí k základní škole v Dolní Branné ke střetu Chevroletu Aveo se sanitním Volkswagenem Transporter. Šoférka jako první v koloně začala odbočovat vlevo, ale nedbala zvýšené opatrnosti, čímž ohrozila sanitku, která v tu dobu kolonu předjížděla. "Poté došlo ke střetu v levém jízdním pruhu. V době dopravní nehody měl sanitní vůz zapnuté světelné výstražné znamení modré barvy, neboť převážel pacienta na ošetření," popsala policejní mluvčí.



Naštěstí při střetu nedošlo ke zranění nikoho ze zúčastněných osob. "Trutnovští dopravní policisté žádají případné svědky, kteří by mohli pomoci objasnit samotný děj nehody. Lidé mohou policii kontaktovat buď na dopravním inspektorátu v Trutnově nebo mailem n adrese tu.di@pcr.cz," dodala policejní mluvčí Šárka Pižlová.