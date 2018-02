Poniklá - Přijít v pondělí oblečen do červené barvy byl jistě zajímavý úkol pro malé i velké školáky Základní školy v Poniklé. Nenechali je v tom ani učitelé a kuchařky.

Ponikelská škola hraje celý týden všemi barvami Foto: Alena Stránská

Všichni se totiž zapojili do projektu Budujte hrdou školu. Jedna z řady aktivit, která by měla oživit každodenní stereotyp, je Barevný týden. Červenou barvu vystřídala žlutá, ve středu kralovala modrá, včera se všichni zahalili do černé. Završením týdne bude dnes duhový pátek, z kterého vyplývá, že se osazenstvo školy rozehraje všemi barvami.