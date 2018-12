Ponocný a oblíbená ladovská zima v Muzeu Podkrkonoší

Trutnov - Nejdražší dílo Josefa Lady s názvem Ponocný, prodané kdysi v dražbě za 1,2 milionu korun, a ještě dalších třicet obrázků z venkovského života během vánočních svátků a zimních radovánek v minulém století, tvoří nově otevřenou expozici Muzea Podkrkonoší nazvanou Vánoce s Josefem Ladou.

Zachumelená fontána a u ní stojící (a na roh troubící) ponocný nejsou ani zdaleka jediným ukázaným mistrovským dílem. K vidění jsou i proslulé náměty jako Dětské hry v zimě, Klouzačka na návsi, Ledňáček nebo Vodník bafající z dýmky. „Hodně jich znají lidé z vánočních pohlednic,“ říká ředitel muzeu Vlastimil Málek.



Vánoční a zimní náměty vynikajícího malíře a ilustrátora Josefa Lady (1887 – 1957) zapůjčili muzeu jeho potomci. „Pravidelně před koncem roku pořádáme výstavy se sváteční tématikou. Už dlouho jsme uvažovali právě o Ladovi. Není snad nikdo, kdo by neměl Ladovy obrázky rád,“ tvrdí ředitel Málek.



Autor legendárního kocoura Mikeše či dobrého vojáka Švejka ilustroval přes tři stovky knih pro děti i dospělé. Jeho nezaměnitelný výtvarný styly přitahuje sběratele umění a láká do galerií tisíce návštěvníků.



Výstava v Muzeu Podkrkonoší je přístupná denně kromě pondělí, o svátcích bude zavřeno 24. a 25. prosince, a 31. prosince a 1. ledna.



Expozice potrvá až do 27. ledna.