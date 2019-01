Trutnov - Vánoce a Silvestr znamenají se železnou pravidelností přeplněné kontejnery. Jak si s přetlakem odpadu poradily firmy, které mají na starosti svoz ve dvou největších městech kraje Hradci Králové a Trutnově?

Popelářské směny se nezastavily ani během vánočních svátků. | Foto: Transport Trutnov

Ještě jim ani pořádně neslehlo po štědrovečerní večeři a už museli popeláři naskákat na kukavůz a začít uklízet nadílku, kterou jim lidé přichystali ve sběrných nádobách. A nejen v nich. V Hradci Králové se na Boží hod hlásilo do služby všech třináct popelářských směn. V Trutnově dokonce vyrazili do ulic i na Štědrý den a každý sváteční den, včetně Nového roku. Drželi se celoročního zavedeného harmonogramu svozu odpadů.

„Ještě o svátcích jsme na něj také najeli a začali postupně vyvážet přeplněné popelnice a uklízet nepořádek na stanovištích,“ nechal se slyšet ředitel Hradeckých služeb Martin Hušek. Během svátků tak popeláři jezdili ve dvousměnném provozu. Celý prosinec navíc fungovala sobotní směna, která sbírala papír.

Ne všem se však jejich rychlost úklidu zamlouvala. Hlavně na sociálních sítích mnoha lidem vadilo, že mají před domem o svátcích plné popelnice. Martin Hušek oponuje: „Všichni si myslí, že jakmile jsou popelnice plné, hned přijedeme. Ale neumíme vyčarovat extra auto a lidi navíc. Držíme se svozových plánů a nastavených četností výsypů. Denně vysypeme ve městě zhruba 5000 popelnic a tisíc odpadkových košů. Není možné být každý den všude.“

Podle něj však mnohdy zdání plné popelnice klame. Někteří lidé totiž neumí odpad správně „založit“. „Často se nám stává, že lidé do popelnice hodí celou nerozloženou krabici, která pak vyplní velkou část sběrné nádoby,“ poukázal na častý nešvar Martin Hušek. Ne vždy se však dostane do popelnice to, co tam patří. „Před dvěma lety nám na třídicí linku plastů „připlul“ z popelnice kapr,“ zavzpomínal na úsměvnou historku ředitel Hradeckých služeb.

V Trutnově se setkali s tím, že lidé vyhazovali peníze, zapomenuté v darovaných obálkách. „Jednou se dokonce stalo, i když v jiné době než o Vánocích, že jeden muž vyhodil do popelnice 200 tisíc korun a šel je pak shánět na třídírnu odpadu,“ připojil neobvyklou situaci Jiří Ticháček, ředitel trutnovské firmy Transport, která sváží odpad v Trutnově i dalších 60 městech a obcích regionu.

Během vánočních svátků fungovali trutnovští popeláři denně. „Už když k nám někdo nastupuje, tak ho upozorňuji, ať na svátky zapomene,“ poukázal na řeholi popelářů Jiří Ticháček. Odpad vyváželi ve dnech, kdy jsou na to lidé celoročně zvyklí, ať je Štědrý den, Silvestr nebo Nový rok. Týdenní režim mají rozložený podle městských čtvrtí.

„Posílili jsme svozové směny na sídlištích, abychom předcházeli hromadění nepořádku v nejvíce obydlených částech města,“ dodal. Transport běžně sveze v Trutnově během týdne 125 tun odpadu, koncem roku se toto číslo vyšplhalo na 190 tun. Ročně to představuje cifru 6,5 tisíce tun veškerého odpadu. Sváží ho ze 3400 popelnic a 1095 kontejnerů, patřících domácnostem, nepočítaje odpadové nádoby firem, organizací a komerčních subjektů. „Všechny tyto nádoby obsloužíme pravidelně jednou týdně. Kontejnery na separovaný odpad se na většině míst už vozí v režimu dvakrát týdně,“ řekl Jiří Ticháček.

Speciální posádka vyrazí do trutnovských ulic sbírat vánoční stromky. „Svážíme je v součinnosti s Technickými službami. Stromky míří k dalšímu zpracování na štěpku a do elektrárny v Poříčí,“ upřesnil ředitel Transportu Trutnov. V Hradci Králové předpokládají, že jejich objem bude 50 tun. „Stromky budou zpracovány na kompostárně, proto prosíme o jejich co nejdůslednější odzdobení a odkládání vcelku a na volno. Někteří lidé stromky rozřezávají a odkládají v plastových pytlích, což nám komplikuje práci,“ uvedl Martin Hušek.