Pořád je co objevovat, tvrdí historici o sborníku

Kdysi dávno české území, ale posledních 75 let součást Polska. To je region označovaný jako Kladsko, který nedá spát historikům. Stále se u něj snaží vypátrat něco nového. A daří se jim to. Důkazem je aktuálně vydaný, v pořadí už 12. Kladský sborník.

Kladsko bylo součástí českého státu až do roku 1742, kdy ho po prohrané válce s Pruskem musela Marie Terezie přenechat Prusku. Do roku 1945 bylo součástí Německa, pak se ale po dohodě velmocí stalo součástí Polska. Ve sborníku jsou příspěvky od středověku až po moderní historii. „Málokdo například ví, že z Kladska pocházel první arcibiskup pražský Arnošt z Pardubic, dokonce je pochován v tamním kostele, přestože jako arcibiskup měl právo být pochován v pražské katedrále,“ poukázal Vlastimil Málek, historik a ředitel trutnovského Muzea Podkrkonoší, které sborník od roku 2009 vydává.



Velká pozornost je v knize věnována rokům 1945 až 1948. „Češi byli z Kladska v roce 1945 vyháněni, podobně jako Němci. Bylo to obrovské bezpráví, protože nejdřív trpěli jako menšina pod Německem a pak se jim dostalo velkého bezpráví od slovanského Polska. Nechápali to," upozornil Málek. Tehdejší vedení Československa se snažilo získat Kladsko zpět, ale neúspěšně. „Kladský sborník má přispět k poznání minulosti, nechce otvírat nějaké nároky. Tématika někdejších vedlejších zemí koruny české, které dnes patří k jiným státům, je nesmírně důležitá v celém historickém kontextu," řekl Málek. Nový sborník má 370 stran a přináší 22 studií od 17 autorů. O Kladsku se podle odborníků bude psát i nadále. „Je toho k bádání strašně moc. Pořád je co objevovat. Existovaly u Kladska velké animozity, autoři sborníku přispívají mimo jiné k tomu, aby se to obrušovalo," zdůraznil Vlastimil Málek. Od roku 1996 vydali historici dvanáct svazků Kladského sborníku a sedm jeho suplement s více jak pěti tisíci stránkami. „Do sborníku přispěla řada autorů z řad vysokoškolských učitelů, archivářů a muzejníků, kronikáři i kvalitních amatérských historiků," uvedl dlouholetý předseda Kladské komise historiků Vladimír Wolf. Před pár dny se ze zdravotních důvodů vzdal funkce. Na úspěchy badatelů je pyšný. „Vykonali jsme hodně práce k pochopení dějin Země kladské a česko-kladského pomezí, k prohloubení česko-polské vzájemnosti a k vytváření korektních vztahů obou badatelských týmů," zdůraznil Vladimír Wolf.

Autor: Pavel Cajthaml