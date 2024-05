Pořádný nepořádek po turistech: 800 kilo odpadků v Krkonoších

Léta se snaží ochránci přírody vštípit návštěvníkům jednoduché heslo: Co do hor přineseš, to si odnes. Bohužel, mnozí prosbu ignorují. Potvrzuje to víkendový úklid Špindlerova Mlýna, při kterém se v Krkonoších sesbíralo 800 kilogramů odpadků.

Z víkendového úklidu ve Špindlerově Mlýně. | Foto: Martina Beranová