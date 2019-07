Zpěvačky Anna K. a Eva Pilarová, ale také bílá paní nebo mluvící obři na radnici. To budou hvězdy letošní Porciunkule v Hostinném, která se nezadržitelně blíží.

K Porciunkuli v Hostinném neodmyslitelně patří půlnoční rozhovor radničních obrů. | Foto: Jakub Jenšovský

Uskuteční se již příští týden od pátku 2. srpna do neděle 4. srpna. Tradiční slavnost v Hostinném má obrovskou historii, která sahá až do roku 1667 a je spjatá s příchodem řádu františkánů do města. Poslední velkou poutí před zásahem normalizačních úředníků byla Porciunkule roku 1971. Tehdy slavnost navštívilo 12 572 lidí, v rámci kulturního programu měl na náměstí původně vystoupit zpěvák Waldemar Matuška.