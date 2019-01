Trutnov - Známý východočeský politik Ivan Adamec jel příliš rychle. Povolenou padesátku překročil o 42 kilometrů v hodině a přišel kvůli tomu o řidičský průkaz.

Trutnovský starosta Ivan Adamec. | Foto: Miloš Šálek

K prohřešku z počátku listopadu se přiznal v sobotu na vlastním facebookovém profilu. Při soukromé cestě vlastním vozem předjížděl jiné auto v obci Chotěvice v okrese Trutnov a místo povolené padesátky jel rychlostí 92 kilometrů v hodině. Změřil ho přitom policejní radar. „Ano, je pravdou, že jsem na podzim loňského roku spěchal více, než se slučovalo s povolenou rychlostí v daném místě. Nejsem na to hrdý, ale stalo se,“ uvedl.



Za překročení rychlosti v obci o čtyřicet a více kilometrů se připisuje pět trestných bodů. Pokuta se neuděluje na místě, ale projednává se v přestupkovém řízení. Z něj vyšel Adamec s nejnižšími možnými tresty - zaplatil pět tisíc korun a přišel na půl roku o řidičský průkaz. „Bez jakékoliv snahy dosáhnout změny či zmírnění následku svého přestupku jsem přijal trest jako každý jiný občan,“ sdělil.



Přitom mu hrozila pokuta až deset tisíc korun a odebrání řidičáku až na jeden rok. „Na místě šetření bylo jednoznačně prokázáno, že jsem před jízdou nepožil alkohol, plním podmínky stanoveného trestu,“ oznámil Adamec.



Na služební cesty ho coby starostu bude dočasně vozit řidič trutnovské radnice, na pracovní jednání do sněmovny jeho poslanecký asistent nebo rodina.



Ivan Adamec patří mezi nejúspěšnější politiky ve východních Čechách. Od roku 1998 je starostou Trutnova, od roku 2013 je poslancem a od roku 2016 také krajským zastupitelem. V občanské demokratické straně je předsedou regionálního sdružení.



K přestupku se přiznal jako jeden z mála politiků. „Nejsem neomylný, také chybuji a vzhledem k tomu, že jsem v posledních dnech konfrontován i dotazy médií, rád bych předešel dezinformacím. Navíc považuji za správné mluvit i o tom, co se mi nepovedlo,“ vysvětlil důvody zveřejnění svého přestupku.



Příliš rychlá jízda patří všeobecně mezi nejčastější prohřešky českých motoristů. Už několik posledních let tvoří podle statistik zhruba třetinu všech přestupků. Silnice v Chotěvicích na Trutnovsku navíc svádí k rychlé jízdě. V roce 2010 prakticky na stejném místě naměřila hlídka devadesátku tehdejšímu řediteli krajské policie Petru Přibylovi.



Někdejší policejní prezident Oldřich Tomášek přišel v roce 2011 kvůli rychlé jízdě o řidičák, když jel v obci místo padesátky stovkou. V březnu 2014 jel senátor Jan Látka z ČSSD rychlostí 144 kilometrů v hodině na silnici s devadesátkou.