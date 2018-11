Poslanec Farský je Baghíra, vede skautské středisko v Semilech

Hostinné - Poslanec Parlamentu ČR Jan Farský se objevil v pátek v Hostinném při zahájení setkání skautských vůdců. Byl mezi svými. Vede totiž skautské středisko Varta v Semilech.

„Tolik pozitivní energie na jednom místě, tolik zápalu, tolik mladých lidí, který volný čas věnují výchově a předávání zkušeností jen o něco mladších dětem, bylo nabíjející a silné. Líbilo se mi v Hostinném hrozně moc,“ sděloval Deníku dojmy z návštěvy. Do skautského oddílu v Semilech, odkud pochází a v letech 2006 – 2014 tam dělal starostu, se přidal hned po revoluci.

Tehdy byl skauting po dvaceti letech znovu obnoven. „Jako kluk jsem četl foglarovky, tak když jsem se dozvěděl, že se v Semilech zakládají skauti, šel jsem na jejich první schůzku v roce 1990. Z člena jsem se brzy stal rádcem, pak jsem vedl oddíl, teď pátým rokem vedu skautské středisko Varta Semily,“ upřesnil svoje působení.

Za výborné považuje, že se v dnešní době daří úspěšně pokračovat ve stoleté tradici. „Skauting je založený na hodnotách. Na úctě k okolí, bližnímu i sobě samému. Pojmům jako pravda, odpovědnost, svoboda, morálka dávají skauti svojí činností a jednáním obsah. A jestli něco naší současné společnosti chybí, tak je to právě každodenní naplňování těchto základů. Ve skautu se navíc naučí vést, motivovat, spolupracovat. To vše v životě užijí a v životě jim pomůže,“ řekl Jan Farský.



Předseda poslaneckého klubu Starostů a nezávislých má jako správný skaut také svoji přezdívku. Jan Farský je Baghíra. „Tak mě pojmenoval náš tehdejší skautský vedoucí Bobr. Je to postava z Knihy džunglí a prý jsem ji odpovídal,“ vysvětlil.