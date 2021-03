Datum jarní rovnodennosti nejčastěji vychází na 20. března. Dříve to bylo často 21. března, ale v 21. století se tak stalo naposledy v roce 2011 a znovu bude tento den uveden jako začátek jara až v roce 2102.

Až do červnového letního slunovratu se bude den prodlužovat. Letošní začátek jara podle meteorologů bude spíš připomínat zimu. Zimní počasí v Česku podle meteorologů vydrží do konce týdne, jaro se začne pozvolna prosazovat až v příštím týdnu. O víkendu by mělo sněžení postupně ustávat a od úterý se začne oteplovat.

Ve druhé polovině příštího týdne se teploty přes den mohou dostat i ke 13 stupňům Celsia. Jaro už tento rok připomínalo počasí v posledním únorovém týdnu, kdy teploty vystoupaly až ke 20 stupňům a padaly teplotní rekordy. Poté se ale zima vrátila.